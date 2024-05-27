Міфи та упередження щодо харчування, що заважають схуднути

Всі ми хочемо гарно виглядати та почувати себе добре, а перехід на правильне харчування є логічним кроком для досягнення цієї мети. Проте серед всіх порад та дієтичних рекомендацій поширені міфи, які можуть суттєво заважати досягненню бажаного результату. Нижче наведені деякі з найпоширеніших міфів та упереджень щодо харчування, які можуть завадити схудненню.

Жири - це завжди погано

Багато людей вважають, що жири слід повністю виключити з раціону, щоб схуднути. Проте це твердження не відповідає дійсності. Жири є важливим елементом здорового харчування, вони необхідні для нормального функціонування організму.

Головне – це вибирати правильні жири. Насичені жири та трансжири, які містяться у фастфуді та оброблених продуктах, наприклад, в сосисках, напівфабрикатах та деяких солодощах, дійсно слід уникати.

Натомість "корисні" ненасичені жири, що містяться в авокадо, горіхах, насінні, рибі та оливковій олії, сприяють здоров'ю серця та допомагають контролювати вагу. Звісно, навіть такі продукти потрібно вживати в обмежених кількостях, адже вони досить калорійні. Однак, такі жири обов'язково мають буди в раціоні будь-якої здорової людини.

Сьогодні все більшу популярність набирає кето-дієта. Зменшення ваги досягається шляхом значного обмеження споживання вуглеводів та збільшення споживання жирів. Такий стан змушує організм використовувати жир як основне джерело енергії замість вуглеводів.

Хоча лікарі-дієтологи зазначають, що найкращим варіантом для організму є не дієта, а здорове та збалансоване харчування.

Вуглеводи — ворог стрункої фігури

Існує поширена думка, що всі вуглеводи сприяють набору ваги. Проте не всі вуглеводи однакові, як і в прикладі з жирами. Прості вуглеводи, які містяться у солодощах та випічці, дійсно можуть сприяти набору ваги.

Однак складні вуглеводи, які є у цільнозернових продуктах, фруктах, овочах та бобових, необхідні для нормального функціонування організму. Вони забезпечують тривале відчуття ситості та підтримують рівень енергії протягом дня.

У матеріалі МОЗ зазначають: "Будь-який спосіб харчування, який передбачає відмову від цілої групи продуктів, позбавляє людину життєво необхідних речовин і не є корисним".

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Їсти маленькими порціями, але часто

Твердження про те, що їсти маленькими порціями багато разів на день краще для схуднення та обміну речовин, є досить популярним. Однак, це не зовсім правда, крім того, таке харчування має свої переваги та недоліки.

Часті прийоми їжі можуть допомогти уникнути надмірного голоду, що зменшує ризик переїдання. Однак, дослідження доводять, що такий режим харчування "перекусами" по 5-6 разів на день, не має значних переваг щодо витрат енергії та відповідно, втрати ваги.

А проконтролювати калорійність таких частих перекусів дуже складно. Крім того, цей режим харчування може не підходити людям з певними медичними станами або тим, хто має дуже насичений графік. Загальна калорійність та якість їжі є більш важливими для схуднення та здоров'я, ніж частота прийомів їжі.

Харчові добавки та детокс-практики — ключ до схуднення

Багато хто вірить, що харчові добавки та детокс-практики можуть чарівним чином допомогти скинути зайві кілограми. Проте немає наукових доказів, що підтверджують ефективність більшості таких методів.

Сучасні тенденції у сфері здоров'я та краси часто пропонують різні методи "очищення" організму, які обіцяють вивести токсини та поліпшити загальне самопочуття. Однак не всі з них є безпечними або ефективними. Деякі популярні процедури, такі як зондування, клізми або гідроколонотерапія, можуть призвести до серйозних наслідків для здоров'я. Навіть звичайне вживання фруктових соків натщесерце для "очищення" кишківнику, може значно нашкодити організму та призвести до проблем із зубами, дисбалансу поживних речовин, нестабільному рівню цукру в крові та інше.

"Ваші нирки, печінка і система травлення чудово справляються з "детоксом" організму і роблять це щодня. Жодні дієтичні добавки або харчові продукти не дають такого "чудодійного ефекту". До того ж жодна їжа не спалює жир і не прискорює процес схуднення", - запевняють в МОЗ.

Замість того, щоб витрачати гроші на сумнівні добавки та методики, краще зосередитися на збалансованому харчуванні, регулярних фізичних навантаженнях, правильному гідрорежимі та здоровому способі життя.

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Менше калорій – швидше худнеш

Звісно, всі ми чули про профіцит та дефіцит калорій, при другому варіанті – людина втрачає вагу. Наш організм - це не така проста система, щоб втрачати зайвий жир та ставати дійсно стрункішим, потрібно дотримуватись балансу та оптимальної кількості калорій.

Як зазначає дієтологиня, коуч зі здорового способу життя Анна Пархоменко у матеріалі УП. Життя, якщо організм отримує менше 1500-1600 калорій протягом дня, він переходить в своєрідний режим економії енергії. Це явище характеризується тим, що клітини намагаються виконувати ту саму роботу із меншою затратою енергії, щоб зберегти енергетичні ресурси.

При тривалому дефіциті калорій організм може почати розщеплювати м'язову тканину для отримання необхідної енергії. Це призводить до зниження м'язової маси, що зі свого боку сповільнює обмін речовин. М'язи є метаболічно активними тканинами, а їхня втрата може призвести до зниження базального метаболізму.

"Повільний обмін речовин – серйозна перепона до схуднення і, що важливіше, – до підтримання зниженої ваги у майбутньому, – розповідає дієтологиня.

Часто люди, які втратили вагу швидко на строгих дієтах, стикаються з поверненням ваги або навіть її збільшенням після закінчення дієти. Це "ефект йо-йо", що відбувається через втрату м'язової маси та уповільнення обміну речовин, що робить підтримання нової ваги більш складним.

Загалом, щоб уникнути цих проблем, рекомендується знижувати калорійність раціону поступово та до здорових норм, щоб підтримувати оптимальний баланс макронутрієнтів. Крім того, важливо займатися фізичною активністю, щоб зберегти м'язову масу та підтримувати здоровий обмін речовин.

Замість білого цукру треба їсти мед

Якщо ви думаєте, що можна просто всюди замінити цукор на мед та худнути, тоді така стратегія навряд чи спрацює. Звісно, мед дійсно має низку корисних властивостей для організму, однак це не означає, що він не містить вільного цукру.

Різні підсолоджувачі, сиропи, коричневий цукор, а також фруктоза, яка міститься в соках та солодких газованих напоях – це все цукровмісні продукти. На всі ці джерела варто зважати при розрахунку денної норми споживання цукру.

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує, щоб споживання вільного цукру становило менше 10% від загальної енергетичної цінності раціону. Це означає приблизно 50 г для дорослих та до 25 грамів вільного цукру на день для дитини. Хоча з дитячого раціону його взагалі краще прибрати.

Позбавлення від міфів про здорове харчування допоможе вам побудувати правильні звички та досягти бажаних результатів у схудненні. Обирайте продукти, що насичені поживними речовинами, не бійтеся корисних жирів, підтримуйте баланс вуглеводів та дотримуйтеся загальних принципів здорового харчування. Це допоможе вам залишатися здоровими, активними та досягати ваших фітнес-цілей.