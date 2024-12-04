В Україні створять щонайменше 200 центрів ментального здоров'я

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає пресслужба МОЗ.

"Ми прагнемо створити мережу центрів ментального здоров'я, які стануть ключовою ланкою для людей, що потребують вузькоспеціалізованої допомоги. На базовому рівні нашої системи психологічної підтримки працюють сімейні лікарі, психологи у школах, бібліотеках та центрах життєстійкості. Проте бувають ситуації, коли необхідна допомога вузькопрофільних спеціалістів. Саме для цього ми розвиваємо центри ментального здоров'я по всій Україні. Наразі працюють вже 23 з них. Вони є не лише точкою входу для надання допомоги, а й осередком комплексної підтримки. Адже центри ментального здоров'я - це не лише про лікування, але й про підтримку, доступність і комфорт для кожного, хто потребує допомоги", - розповів Ляшко.

Центри ментального здоров'я - це простори для надання професійної психологічної допомоги. Для роботи в центрах створено мультидисциплінарні команди з лікарів-психіатрів, психологів, психотерапевтів та інших фахівців. Центри створюють у кластерних і надкластерних лікарнях спроможної мережі по всій країні. Такий центр може бути клінічною базою профільних кафедр закладів вищої та післядипломної освіти. Центри облаштовують у модернізованих приміщеннях із сучасним обладнанням, а співробітники проходять спеціальне навчання.

Центри ментального здоров'я функціонуватимуть як структурні підрозділи закладів охорони здоров'я і надаватимуть допомогу амбулаторно, стаціонарно або за місцем перебування пацієнта. Серед іншого вони забезпечуватимуть:

психосоціальну допомогу (амбулаторно та стаціонарно);

психіатричну допомогу мобільними мультидисциплінарними командами (амбулаторна або за місцем проживання (перебування) пацієнта);

підтримку на рівні громад і допомога найбільш вразливим категоріям населення (діти, ветерани, переселенці та інші).

Допомогу в центрах ментального здоров'я можуть отримати пацієнти, які звернулися самостійно або яких направив лікар чи надавач психосоціальної допомоги.

В межах проєкту укладено вже 100 договорів та сформовано 119 мультидисциплінарних команд фахівців. Інфраструктурно створено 23 центри у 8 областях: 7 на Тернопільщині, 5 на Вінниччині, 4 на Львівщині, 3 на Полтавщині, по одному у Дніпропетровській, Житомирській, Рівненській та Сумській областях.

"Завдяки новому типовому положенню їх діяльність буде стандартизована, а кількість таких центрів суттєво зросте", - зазначає МОЗ.

З 1 січня 2025 року центри ментального здоров'я надаватимуть допомогу за новим пакетом Програми медичних гарантій, що забезпечить доступність і фінансування послуг на рівні держави. Метою ініціативи є забезпечення громадян доступною, якісною та ефективною психосоціальною підтримкою в умовах війни.