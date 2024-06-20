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Від стресу до спокою: п'ять напоїв, що покращать настрій та самопочуття

20 червня, 2024 четвер
20:00
Здоров'я П'ять напоїв, що покращать настрій та самопочуття

Швидкий ритм життя, постійні виклики та стреси впливають на наше самопочуття. Однак є п'ять напоїв, що допоможуть знизити рівень напруження та покращити настрій

Зміст

У сучасному світі стрес став невід'ємною частиною нашого життя. Постійні турботи, напружена робота, складні обставини в країні та особисті проблеми можуть призвести до хронічного стресу, що негативно впливає на здоров'я. На щастя, є кілька природних способів знизити рівень стресу, покращити настрій та налаштувати сон. Дієтологи та експерти рекомендують звернути увагу на певні напої, які можуть допомогти впоратися з цими проблемами.

Зелений чай

Зелений чай відомий своїми численними корисними властивостями. Він містить амінокислоту L-теанін, яка сприяє розслабленню та зниженню тривожності. L-теанін також покращує концентрацію та сприяє відчуттю спокою без сонливості. Крім того, зелений чай містить антиоксиданти, які допомагають боротися зі стресом на клітинному рівні.

У деяких дослідженнях було виявлено, що L-теанін може мати позитивний вплив на сон, депресію та тривогу. Зокрема, одне невелике дослідження показало, що прийом 200 міліграмів L-теаніну щодня протягом чотирьох тижнів призвів до значного покращення сну, проявів депресії та тривожності.

Однак варто зазначити, що кількість L-теаніну в добавках значно перевищує його вміст у чашці завареного зеленого чаю, який містить лише від 8 до 30 міліграмів цієї речовини. Це означає, що для досягнення терапевтичних доз, які використовуються у дослідженнях, може знадобитися прийом добавок, але потрібно це робити лише після консультації з лікарем.

Ромашковий чай

Ромашковий чай — це класичний напій для зниження стресу та заспокоєння нервової системи. Ромашка має природні седативні властивості, які допомагають розслабитися і знизити рівень тривожності. Вона також може допомогти покращити сон, що важливо для зменшення стресу.

Дослідження показують, що ромашковий екстракт може зменшувати тривожність та головний біль, покращувати настрій та самопочуття. Проте, важливо враховувати, що екстракти ромашки можуть мати більш концентровану форму активних компонентів у порівнянні з чаєм. Зауважте, що ромашковий чай зазвичай вважається безпечним для більшості людей і може бути частиною щоденного раціону. Він має м'якшу дію порівняно з концентрованими екстрактами та рідко викликає побічні ефекти.

Наприклад, дослідження, опубліковане в Journal of Clinical Psychopharmacology у 2009 році виявило, що екстракт ромашки зменшує симптоми генералізованого тривожного розладу.

Трав'яний чай

Фото: Freepik

Фруктові соки

Натуральний фруктовий сік може допомогти знизити рівень стресу та покращити настрій, хоча його ефективність у цьому контексті залежить від конкретного виду соку та його складу. Низка дієтологів вважають більш корисним є споживання фруктових смузі або фруктів цілком, коштом наявності в них клітковини, проте навіть звичайний сік буде позитивно впливати на стан та самопочуття людини.

Фруктові соки багаті на вітаміни та мінерали, такі як вітамін С, В, калій та магній. Ці нутрієнти підтримують здоров'я нервової системи й можуть допомогти знизити рівень стресу.

Натуральні соки містять антиоксиданти, які допомагають боротися зі стресом на клітинному рівні, знижуючи окислювальний стрес та запалення. Цей пункт є дуже важливим, адже низький рівень антиоксидантів може зробити людину більш схильною до тривожності.

Отже, фруктовий сік може сприяти зниженню рівня стресу та покращенню настрою завдяки вмісту корисних нутрієнтів та антиоксидантів. Важливо вживати його помірковано через високий вміст цукру. Крім того, переконайтеся, що ви обираєте 100% натуральний сік без доданого цукру, сиропів, барвників або інших добавок.

Столова питна вода

Гідратація є важливою складовою фізичного та психологічного здоров'я. Вода є необхідною для підтримання оптимального функціонування мозку, її нестача може призвести до зниження концентрації, погіршення пам'яті та підвищення рівня стресу.

Вода також допомагає підтримувати баланс гормонів, включно з кортизолом, відомим як гормон стресу. Достатня гідратація сприяє зниженню рівня кортизолу в організмі, що допомагає знизити стрес.

"Вода необхідна для життя. Вона переносить поживні речовини, виводить із тіла продукти обміну і змащує суглоби. Зневоднення відчувається як сухість в роті, а також втома, зниження уваги й пам’яті, навіть запаморочення і слабкий головний біль. Достатнє вживання води щодня допомагає подолати хронічну втому, стрес, покращує роботу мозку та всього організму", - розповіла колишня виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун. Про це стало відомо з її допису в Facebook, як пише Укрінформ.

Тож, дегідратація може викликати відчуття втоми, головний біль та інші фізичні нездужання, які можуть погіршити настрій. Підтримання достатнього рівня води в організмі допомагає уникнути цих симптомів.

Какао

Какао – це не просто смачний напій, а й потужний засіб для покращення настрою та зниження рівня стресу. Завдяки своїм унікальним властивостям, какао може стати вашим улюбленим напоєм у боротьбі з напруженістю та тривогою. Варто обирати натуральний продукт та не додавати до напою цукор або інші підсолоджувачі.

Какао містить кілька важливих компонентів, які роблять його корисним для психічного здоров'я:

  • Флавоноїди - це антиоксиданти, які сприяють покращенню кровообігу в мозку, що допомагає поліпшити настрій і когнітивні функції.
  • Теобромін - сприяє розслабленню м'язів та покращенню настрою, діє як м'який стимулятор.
  • Триптофан - це амінокислота, яка перетворюється на серотонін – нейромедіатор, відомий як "гормон щастя"
  • Магній - допомагає розслабити м'язи і нервову систему, зменшуючи стрес і тривогу.

"Це не тільки заспокійливе та солодке доповнення до холодних зимових місяців, а й джерело поліфенолів", – розповідає психологиня Сьюзен Альберс в інтерв'ю для ресурсу Healthessential від Cleveland Clinic.

Тож, какао – це не лише смачний напій, а й ефективний засіб для зниження стресу та покращення настрою. Завдяки своїм антиоксидантним, заспокійливим і стимулюючим властивостям, какао може стати важливою частиною вашого раціону для підтримання психічного здоров'я та загального добробуту.

Фото: Freepik

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