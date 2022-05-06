English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Зеленський: через російську агресію в Україні фактично повністю відсутнє лікування хворих на рак

Зеленський: через російську агресію в Україні фактично повністю відсутнє лікування хворих на рак

6 травня, 2022 п'ятниця
00:53
Суспільство Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в результаті російського повномасштабного вторгнення і війни в Україні майже повністю припинено лікування онкохворих

Про це він сказав під час відеозвернення.

За його словами, Росія принесла в Україну, у Європу такі проблеми, яких ми й уявити не могли ще кілька місяців тому.

"Це фактично повна відсутність лікування для хворих на рак. Це вкрай ускладнений чи повністю відсутній доступ до інсуліну для хворих на цукровий діабет. Це неможливість провести хірургічні операції... Це навіть просто нестача антибіотиків! Ось це наслідки російської окупації для частини нашої землі, для частини нашого народу, який ми повинні звільнити від загарбників", - наголосив Зеленський.

 

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Здоров'я
онкохворі
лікування
онкологія
рак
війна з Росією
війна
новини України
Читайте також:
5 травня, 2022 четвер
У Польщі назріває урядова криза: прем'єр вимагає відставки голови МЗС, якого підтримує президент, – ЗМІ
Виктор Орбан
3 травня, 2022 вiвторок
Орбан проговорився Папі Римському про плани РФ завершити війну до 9 травня
Олександр Вілкул та Володимир Марчук
4 травня, 2022 середа
Здати Кривий Ріг: Очільник МВС часів Януковича Захарченко телефонував Вілкулу
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.23
    Купівля 31.23
    Продаж 32.02
  • EUR
    Купівля 32.86
    Продаж 33.73
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
6 травня
01:54
NAVI
На оновленому сайті кіберспортивної команди NaVi прибрали прапори російських гравців
01:27
ППО ЗСУ
За добу українська ППО збила 15 повітряних цілей РФ: серед них 1 винищувач
01:07
фейк
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 5 травня
00:58
путлер шойгу
Генпрокуратура України оголосила про підозру Шойгу, Володіну, Бортнікову та низці інших російських чиновників
00:44
Анджеліна Джолі та Єрмак
В ОПУ розповіли, хто насправді стоїть за приїздом Анджеліни Джолі під час війни в Україну
00:38
Інфографіка
Укрзалізниця, Львівський вокзал
Укрзалізниця оголосила розклад додаткових евакуаційних потягів на 6 травня
00:34
Зеленський
Російські обстріли і штурм Азовсталі не припиняються: потрібно вивезти звідти жінок, дітей та врятувати військових, - Зеленський
00:25
Теммі Абрахам
Ліга конференцій: хто вийшов у фінал
00:18
Юрій Галушкін
Сили тероборони в Україні укомплектовані на 90% і налічують більше 100 тис. бійців, - командувач ТрО
00:18
Володимир Зеленський
Зеленський: росіяни випустили по Україні 2014 ракет від початку повномасштабного вторгнення
00:16
Ліга Європи
Ліга Європи: яким буде фінал турніру
2022, четвер
5 травня
23:59
Карін Жан-П'єр
Байден оголосив про призначення нового прессекретаря Білого дому
23:41
За 5 травня ЗСУ відбили 11 атак ворога на Сході України: знищено 8 танків та 7 безпілотників
23:27
На 6 травня заплановано евакуацію мирних жителів із Маріуполя, - Верещук
23:04
Байден Шольц
США та Німеччина домовились не визнавати зміни кордонів України, які може пропонувати Росія
22:57
Азовсталь, Маріуполь
Почався третій етап евакуації мирних жителів із Азовсталі, - ООН
22:35
Путін
В уряді Ізраїлю заявили про вибачення Путіна за антисемітське висловлювання Лаврова, у Кремлі - мовчать. Також президент РФ пообіцяв дозволити евакуацію цивільних із Маріуполя
22:34
Оновлено
Конференція донорів
На Міжнародній донорській конференції вдалося зібрати $6,5 млрд. Чим допомагатимуть партнери Україні
22:10
Окупанти завдали ракетного удару по Краматорську: пошкоджено 32 багатоповерхівки і дві школи, 25 людей постраждало
21:56
Кабаєва і Путін
ЄС може запровадити санкції проти Кабаєвої, яку пов'язують з Путіним, - Bloomberg
21:45
Порошенко
Порошенко привіз у Миколаїв системи для очищення води
21:31
Молдова
Європарламент підтримав надання Молдові статусу кандидата в ЄС
21:09
яхта Amadea
Влада Фіджі за запитом США конфіскувала яхту підсанкційного російського олігарха Керімова
21:07
Відеоконференція з Джорджем Бушем
У вас завжди буде наша підтримка, якщо будете продовжувати боротися, - 43-й президент США Буш під час відеозустрічі із Зеленським
21:06
Владімір Путін
Путін 9 травня може заявити про анексію Луганської, Донецької та Херсонської областей, - МВС
20:54
Конференція донорів
Західні партнери уже надали фінансову та військову допомоги Україні на понад $12 млрд, – Шмигаль
20:22
Росіяни прибирають українські назви з дороговкажчиків
У Маріуполі окупанти почали міняти дороговкази на російські, - міськрада
20:05
Азовсталь
Російські війська продовжують штурм Азовсталі: ворог застосовує авіацію, артилерію та піхоту
20:04
Біженці на вокзалі у Львові
Коти, собаки, тхори та каченята: від початку повномасштабного вторгнення поїздами Укрзалізниці евакуювали понад 100 тис. тварин
20:01
Ексклюзив
У Сєвєродонецьку один з будинків запалав вчетверте і вп’яте
На мапі Сєвєродонецького району збільшується кількість гарячих точок, - голова військової адміністрації
19:42
бабуся з червоним прапором
"Бабця з червоним прапором", яка стала символом роспропаганди, пояснила свої дії бажанням зупинити російських солдатів: намагалась "примиритися", а отримала міну у будинок
19:33
Бійці Калинівського полку передали до Вінниці рештки знищених в Ірпені і Бучі російських танків
19:23
Дизайн 2-єврової монети у Естонії
У Естонії випустять монету "Слава Україні" із дизайном української студентки-біженки
19:23
Ірина Венедіктова
Екстрадиція Шарія: Венедіктова закликала українців утриматись від емоційних висловлювань, які пропагандист міг би використати в суді
19:18
обмін полоненими
З початку повномасштабного вторгнення Україна провела з Росією девʼять обмінів полоненими, - СБУ
19:14
білоруські військові
Білорусь привела окремі підрозділи збройних сил у вищі ступені боєготовності, - Генштаб
18:49
кадр з трейлеру Євродонбас
Маріуполь, Лисичанськ, Дружківка, Нью-Йорк: вийшов трейлер фільму Корнія Грицюка "ЄвроДонбас" про європейську історію Східної України
18:41
Петро Порошенко
Порошенко про результати міжнародної донорської конференції: вода камінь точить
18:40
Росія
Російські підприємства скаржаться на те, що дії їхніх держслужбовців підсилюють ефект міжнародних санкцій, – українська розвідка
18:39
Японія
Ембарго на імпорт передових технологій, банківські обмеження та замороження активів. Японія оголосила про нові санкції проти Росії
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV