Зеленський: через російську агресію в Україні фактично повністю відсутнє лікування хворих на рак

Про це він сказав під час відеозвернення.



За його словами, Росія принесла в Україну, у Європу такі проблеми, яких ми й уявити не могли ще кілька місяців тому.



"Це фактично повна відсутність лікування для хворих на рак. Це вкрай ускладнений чи повністю відсутній доступ до інсуліну для хворих на цукровий діабет. Це неможливість провести хірургічні операції... Це навіть просто нестача антибіотиків! Ось це наслідки російської окупації для частини нашої землі, для частини нашого народу, який ми повинні звільнити від загарбників", - наголосив Зеленський.





Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb