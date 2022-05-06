Зеленський: через російську агресію в Україні фактично повністю відсутнє лікування хворих на рак
Президент України Володимир Зеленський заявив, що в результаті російського повномасштабного вторгнення і війни в Україні майже повністю припинено лікування онкохворих
Про це він сказав під час відеозвернення.
За його словами, Росія принесла в Україну, у Європу такі проблеми, яких ми й уявити не могли ще кілька місяців тому.
"Це фактично повна відсутність лікування для хворих на рак. Це вкрай ускладнений чи повністю відсутній доступ до інсуліну для хворих на цукровий діабет. Це неможливість провести хірургічні операції... Це навіть просто нестача антибіотиків! Ось це наслідки російської окупації для частини нашої землі, для частини нашого народу, який ми повинні звільнити від загарбників", - наголосив Зеленський.
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