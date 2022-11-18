Зеленський додав до складу Ставки верховного головнокомандувача міністра інфраструктури і заступника Єрмака
Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача, додавши двох людей
Про це йдеться в указі президента №790.
Так, до складу Ставки тепер входять міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і заступник керівника Офісу президента Роман Машовець.
Згідно з повідомленням на сайті президента, такі зміни внесено на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України.
- 16 листопада Зеленський провів засідання Ставки, на якому військові представили всі дані про інцидент із падінням ракети у Польщі 15 листопада.
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