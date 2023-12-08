Зеленський на зустрічі міжнародної коаліції заявив, що РФ знищує зв'язок викрадених дітей з Україною та закликав до швидких дій

Про це йдеться на офіційному сайті президента України Володимира Зеленського.

"Насильницька депортація – це один із найбільш цинічних злочинів цієї війни. Дітей не просто вивозять з окупованої території України. Росія свідомо намагається знищити будь-який звʼязок дітей з Україною, з рідними, з близькими. Дітей вчать брехні про Україну та цю війну. Дітей віддають на незаконне усиновлення – навіть тоді, коли вони самі кажуть, що мають близьких тут, в Україні, і намагаються відновити звʼязок зі своїми рідними", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що в Росії намагаються стерти національну ідентичність маленьких українців, що є свідченням геноцидної політики РФ щодо України, додавши, що ордери Міжнародного кримінального суду на арешт президента Володимира Путіна та російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової є переконливим свідченням того, що депортація дітей не залишиться безкарною.

"Росія сама заявляє про сотні тисяч депортованих українських дітей, яких вона вкрала в Україні та намагається розчинити у своєму бутті. І потрібні максимально швидкі та енергійні дії, щоб повернути всіх цих дітей", – заявив Зеленський.

Глава держави нагадав, що одним із пунктів української Формули миру є повернення людей із російської депортації та полону. Він закликав розширювати коаліцію, тим самим збільшувати шанси кожної української дитини на життя вдома.

"Насильницька депортація дітей суперечить міжнародному гуманітарному праву та основоположним правам дитини й людини. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт, і багато організацій із захисту прав дітей повідомляли про занепокоєння цією надзвичайно важливою темою. Також важливо забезпечити відповідальність тих, хто скоїв ці злочини. Саме тому Португалія створила центр переслідування тих, хто скоює злочини агресії проти України", - констатував президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза у відеозверненні.

Він додав, що разом із Європейським Союзом та іншими міжнародними партнерами Португалія підтверджує своє повне зобов’язання підтримувати Україну.

Президент Литви Наусєда під час відеозвернення також висловив солідарність з Україною та закликав до "негайного повернення Росією всіх українських дітей до їхніх родин".

Президентка Словаччини Зузана Чапутова у відеозверненні наголосила, що сьогодні здійснюється важливий крок у спільних зусиллях щодо повернення українських дітей додому.

"Ми надзвичайно рішуче налаштовані на організацію цього процесу. Ми також розчаровані, що у XXI столітті тисячі дітей незаконно вивозять із місць їхнього проживання, і наймолодша та найбільш вразлива верства населення страждає від російської агресії", - зазначила вона.

На думку Чапутової, всі винні у злочинах проти дітей мають бути знайдені, ідентифіковані та притягнуті до відповідальності.

Прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар під час відеозвернення заявив, що його країна прагне допомогти забезпечити безпечне повернення всіх дітей і дорослих, які були депортовані впродовж війни.

"Діти ніколи не мають слугувати військовим і політичним цілям. Саме тому всі ми, хто сьогодні тут зібрався, маємо працювати разом зі всією міжнародною спільнотою, щоб забезпечити повернення всіх дітей додому", – додала міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі.

Створення Міжнародної коаліції країн з повернення українських дітей було ініційоване під час зустрічі радників з питань національної безпеки та зовнішньої політики на Мальті в межах реалізації Формули миру президента України Володимира Зеленського.

Метою першої зустрічі коаліції є визначення практичних кроків країн-учасниць для підтримки України у поверненні депортованих дітей додому, а також залучення країн коаліції до реалізації конкретних проєктів і зобов'язань, які забезпечать безпечну репатріацію, реабілітацію та інтеграцію постраждалих дітей.