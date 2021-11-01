Зеленський на кліматичному саміті: окуповані Крим і частина Донбасу - це дві екобомби в центрі Європи

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.



"У 1994 році Україна отримала гарантії безпеки, які, на жаль, не були виконані, а планета отримала дві екобомби у центрі Європи: окуповані Крим і частина нашого українського Донбасу. Півострів Крим з унікальною флорою й фауною став військово-морською базою Російської Федерації. А на частині Донбасу – затоплення шахт, деградація ґрунтів, брак питної води. І все це зараз. Це спільна загроза для всього світу", - сказав Президент.



За його словами, вплив локальних екологічних проблем доводить Чорнобильська катастрофа. Вона продемонструвала, що невтручання людини - це найбільш дієвий механізм відновлення довкілля, оскільки природа в Чорнобилі відновлюється швидше, ніж очікувалося.



Зеленський додав, що рекордні ціни та попит на газ виникли через прагнення стримати потепління, скоротити викиди парникових газів, а також використання вугілля й нафти. Унаслідок цього споживання вугілля в країнах G20 зросло на 5%, а на вугільних електростанціях Європи у вересні – на третину.



Президент також нагадав, що Україна за обсягом скорочення викидів посідає 4-те місце серед 45 сторін Рамкової конвенції ООН, а також була однією з перших країн, що ратифікували Паризьку угоду (угода в межах Рамкової конвенції ООН про зміну клімату - ред.).



"Наші цілі до 2030 року – скоротити викиди парникових газів на 65% (від рівня 1990 року - ред.). І не пізніше 2060 року досягти кліматичної нейтральності", - зазначив Глава держави.



Президент України закликав якнайшвидше перейти до виконання домовленостей, які будуть досягнуті на Конференції ООН з питань зміни клімату.

Нагадаємо, кліматичний саміт розпочався 31 жовтня в Глазго та триватиме до 12 листопада. Близько 120 світових лідерів стануть учасниками конференції в межах дискусії щодо боротьби з глобальним потеплінням. Метою конференції є підтримка рівня глобального потепління якомога ближче до мети 1,5°C, встановленої Паризькою угодою 2015 року.

На кліматичному саміті Україна протистоятиме російським спробам легалізувати окупацію Криму.