Зеленський підписав закон про електронні гарантійні документи на побутову техніку
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про надання гарантійних зобов'язань на побутову техніку в електронному вигляді
Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
Згідно з повідомленням, закон передбачає можливість отримання експлуатаційних документів та гарантійних зобов'язань в електронному вигляді на офіційному веб-сайті виробника. Йдеться про паспорт або будь-який інший документ на технічно складні побутові товари, який додається до них.
"Ухвалення закону актуальне, оскільки сьогодні споживачі купують усе більше товарів через інтернет-магазини, і багато компаній пропонують реєстрацію в особистих кабінетах з метою ефективної комунікації з ними та надання доступу до експлуатаційних документів", - зазначили у пресслужбі.
Таким чином, додали у пресслужбі, відбудеться покращення сервісу, що надається споживачу при гарантійному обслуговуванні товарів, а імплементація положень закону спростить умови ведення бізнесу.
Зазначається, що закон набирає чинності на наступний день після його опублікування.
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