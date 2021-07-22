Зеленський підписав закон про електронні гарантійні документи на побутову техніку

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.



Згідно з повідомленням, закон передбачає можливість отримання експлуатаційних документів та гарантійних зобов'язань в електронному вигляді на офіційному веб-сайті виробника. Йдеться про паспорт або будь-який інший документ на технічно складні побутові товари, який додається до них.



"Ухвалення закону актуальне, оскільки сьогодні споживачі купують усе більше товарів через інтернет-магазини, і багато компаній пропонують реєстрацію в особистих кабінетах з метою ефективної комунікації з ними та надання доступу до експлуатаційних документів", - зазначили у пресслужбі.



Таким чином, додали у пресслужбі, відбудеться покращення сервісу, що надається споживачу при гарантійному обслуговуванні товарів, а імплементація положень закону спростить умови ведення бізнесу.



Зазначається, що закон набирає чинності на наступний день після його опублікування.

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