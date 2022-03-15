Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за співпрацю з РФ, – Корнієнко

Про це повідомив віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко під час телемарафону.



"Закон про колабораціонізм підписаний вже президентом, за моєю інформацією, буде опублікований", – заявив він.



Мова йде про два закони, що стосуються колабораційної діяльності. Зокрема, згідно з законом №5144 Кримінальний кодекс доповниться статтею 111-1 "Колабораційна діяльність". Вона вводить кримінальну відповідальність за співпрацю з державою-агресором, її окупаційною адміністрацією або її збройними чи воєнізованими формуваннями у військовій, політичній, інформаційній, адміністративній, господарській та трудовій сферах.



Колабораційна діяльність в Україні буде каратися тюремним ув'язненням терміном на 15 років, а також передбачатиме обмеження доступу до зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави чи місцевого самоврядування.



Закон №5143 дозволяє ліквідувати політичні партії, уповноважені особи яких були засуджені за колабораціонізм. Це нововведення також стосується юридичних осіб. Також особам, що були засуджені за колабораціонізм, забороняється бути членами виборчих комісій, офіційними спостерігачами, представниками кандидата на пост президента України в Центральній виборчій комісії, довіреними особами кандидата на пост президента України, кандидатами на місцевих виборах тощо.

Раніше повідомляли, що парламент підтримав ряд важливих законів, ініційованих зокрема "Європейською Солідарністю", для посилення безпеки громадян у період агресії Росії проти України