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Зеленський підписав закон про удосконалення надання електронних державних послуг

13 жовтня, 2021 середа
17:16
Економіка Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо вдосконалення надання електронних публічних послуг

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Згідно з повідомленням, цей закон вносить зміни до визначення принципу надання електронної публічної послуги за замовчуванням.

Зокрема, відповідно до документу, такий принцип не може застосовуватися до державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав, актів цивільного стану громадян, юридичних осіб, їхньої символіки, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб-підприємців.

Крім того, такий принцип не застосовуватиметься до державної реєстрації релігійних організацій та їхніх структурних підрозділів, всеукраїнських профспілок, їхніх об'єднань, всеукраїнських об'єднань організації роботодавців, відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, представництв, філій іноземних благодійних організацій, символіки громадських формувань та друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств.

Принцип надання електронної державної послуги за замовчуванням може також не застосовуватися до реєстрації статутів територіальних громад, серед іншого - Києва та Севастополя, реєстрації статутів Національної академії наук України та національних галузевих академій наук, процедур відновлення платоспроможності боржника - юридичної особи або визнання його банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності фізичної особи, виконавчого провадження та примусового виконання судових рішень та рішень інших органів влади.

Водночас законом передбачено, що перелік випадків, у яких суб’єкт надання електронних публічних послуг може надавати електронні публічні послуги за замовчуванням, встановлює Кабінет Міністрів України.

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закон
Володимир Зеленський
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