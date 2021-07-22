Зеленський підписав закон про закупівлі товарів для боротьби з COVID-19 без використання Prozorro

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.



Відповідно до закону, на період дії карантину змінюється підхід до закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання заходів із запобігання виникненню та поширенню COVID-19.



Зокрема, без застосування процедури публічних закупівель можуть закуповуватися лікарські засоби, вакцини або інші медичні імунобіологічні препарати, витратні матеріали для надання медичної допомоги хворим та медичні вироби для вакцинації від COVID-19, медичне обладнання для закладів охорони здоров'я, що надають допомогу пацієнтам, хворим на COVID-19, систем постачання медичних газів.



Зазначається, що вичерпний перелік таких лікарських засобів та порядок їхньої закупівлі визначатиме Кабінет міністрів.

За результатами закупівлі замовник повинен оприлюднити звіти про укладання договору про закупівлю та його виконання, а також договір про закупівлю з усіма додатками до нього.

У пресслужбі додали, що закон набирає чинності на наступний день після опублікування.