Зеленський підписав закон щодо тимчасового скасування штрафів за порушення в’їзду на окуповані території
Президент Володимир Зеленський підписав закон про тимчасове скасування штрафів за порушення порядку в’їзду-виїзду з тимчасово окупованої території України
Про це повідомляє прес-служба ОПУ.
Законом передбачається, що до українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях, на період дії карантину або на час блокування діяльності контрольних пунктів в'їзду-виїзду не застосовуватимуться адміністративні стягнення та заходи впливу за адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням порядку в'їзду-виїзду з ТОТ, якщо такі порушення були здійснені через обставини гуманітарного характеру, визначені Кабінетом Міністрів.
Йдеться про: повернення до місця свого проживання громадян України та членів їхніх сімей; возз'єднання сім'ї; важку хворобу, смерть близьких родичів; необхідність забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення або проходження лікування за наявності тяжких та/або хронічних хвороб; виїзд з тимчасово окупованої території України особи, яка має документи, що підтверджують право на постійне чи тимчасове проживання в іншій державі; перетин контрольного пункту в'їзду-виїзду дитиною, яка не досягла 16-річного віку, у супроводі одного з батьків (усиновлювачів) або інших законних представників з метою оформлення дитині документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України; необхідність прийняття спадщини.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.1
Купівля 27.1Продаж 27.32
-
EUR
Купівля 31.86Продаж 32.24
- Актуальне
- Важливе