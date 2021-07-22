Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Зеленський підписав закон щодо тимчасового скасування штрафів за порушення в’їзду на окуповані території

Зеленський підписав закон щодо тимчасового скасування штрафів за порушення в’їзду на окуповані території

22 липня, 2021 четвер
11:20
Суспільство Зеленський

Президент Володимир Зеленський підписав закон про тимчасове скасування штрафів за порушення порядку в’їзду-виїзду з тимчасово окупованої території України

Про це повідомляє прес-служба ОПУ.

Законом передбачається, що до українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях, на період дії карантину або на час блокування діяльності контрольних пунктів в'їзду-виїзду не застосовуватимуться адміністративні стягнення та заходи впливу за адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням порядку в'їзду-виїзду з ТОТ, якщо такі порушення були здійснені через обставини гуманітарного характеру, визначені Кабінетом Міністрів.

Йдеться про: повернення до місця свого проживання громадян України та членів їхніх сімей; возз'єднання сім'ї; важку хворобу, смерть близьких родичів; необхідність забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення або проходження лікування за наявності тяжких та/або хронічних хвороб; виїзд з тимчасово окупованої території України особи, яка має документи, що підтверджують право на постійне чи тимчасове проживання в іншій державі; перетин контрольного пункту в'їзду-виїзду дитиною, яка не досягла 16-річного віку, у супроводі одного з батьків (усиновлювачів) або інших законних представників з метою оформлення дитині документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України; необхідність прийняття спадщини.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

окуповані території
Офіс президента України
Володимир Зеленський
Читайте також:
Ентоні Джошуа
21 липня, 2021 середа
Джошуа порівняв рівень майстерності Усика та Ф'юрі
Володимир Цибулько
20 липня, 2021 вiвторок
Завдання Монастирського: розділити МВС і без зміни законодавства дати Зеленському право обирати керівників органів, – Цибулько
Богдан Грицай
20 липня, 2021 вiвторок
Після конфлікту з Усиком українського борця Грицая забрали до армії
Київ
+18
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.1
    Купівля 27.1
    Продаж 27.32
  • EUR
    Купівля 31.86
    Продаж 32.24
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, четвер
22 липня
12:44
Україна та Угорщина взаємно визнаватимуть документи про освіту
12:28
Євген Хасоєв
Польща за російським запитом затримала бурятського правозахисника
12:19
У Києві суддя на автомобілі збила стовп, врізалась у дерево та ледь не наїхала на пішоходів
12:13
Зеленський
Зеленський підписав закон про закупівлі товарів для боротьби з COVID-19 без використання Prozorro
11:58
Карл Волох
"Північний потік-2" можна зупинити або обмежити на етапі сертифікації", − політичний аналітик Карл Волох
11:55
Нацрада
Нацрада відмовляється виконувати закон про мову, - спільнота “Мова об'єднує”
11:55
Кіпр
Після заяв Ердогана Кіпр підніме питання окупованого міста в Радбезі ООН
11:51
Мінцифри оголосило тендер на розробку англомовної версії "Дії"
11:48
Pfizer вакцина
Дві дози Pfizer показали 88% ефективності від штаму "Дельта", - вчені
11:30
На Херсонщині викрито агентурну мережу ФСБ, яку організував колишній співробітник СБУ
11:18
ЄСПЛ
Росія позвалась проти України в ЄСПЛ: звинувачує в обстрілах своєї території, збитті "Боїнга" та ще по 8 статтях
10:54
Зеленський підписав закон про залучення Франції до оновлення парку локомотивів Укрзалізниці
10:50
COVID-вакцина
На Полтавщині вимкнули світло в медзакладі, де знаходиться вакцина Pfizer: для неї потрібна наднизька температура
10:45
Луї ван Гал
Збірна Нідерландів після провалу на Євро-2020 знайшла нового тренера
10:37
коронавірус
У київській Олександрівській лікарні виявлено шість випадків штаму "Дельта"
10:29
У Києві чоловік внаслідок конфлікту поранив ножем матір і доньку
У Києві чоловік внаслідок конфлікту поранив ножем матір і доньку
10:10
MasterCard і Visa
Visa дозволила перекази коштів за номером телефону
10:10
Сауль Альваерс та Оскар Де Ла Хойя
Легендарний боксер відновлює кар'єру в 48 років заради бою з чемпіоном UFC
10:03
Дмитро Разумков
Разумков закликав Конгрес США не допустити запуску "Північного потоку-2"
10:02
Микола Княжицький
Спроба побудувати авторитарну державу — Княжицький про роботу п’ятої сесії Ради
09:58
Ганна Гопко
"Угода між США та Німеччиною щодо добудови Nord Stream-2 – це сучасний пакт Молотова – Ріббентропа", − Ганна Гопко
09:47
Через негоду в Одесі за одну ніч впало 28 дерев, не працюють трамваї
Через негоду в Одесі за одну ніч впало 28 дерев, не працюють трамваї
09:39
Збірна Гвінеї
Одна зі збірних відмовилася від участі в Олімпіаді-2020
09:32
Зеленський
Зеленський підписав закон про електронні гарантійні документи на побутову техніку
09:30
мова
Богдана Матіяш: Нотатки на берегах закону про мову
09:15
вакцина
Новий рекорд щеплень за добу: в Україні вакцинували понад 120 тис. людей
09:14
долар
Курс валют: долар продовжує дорожчати
09:09
Княжицький
Популізм у захисті довкілля неприпустимий
09:03
Еліна Світоліна
Олімпіада-2020: Світоліна та інші українки отримали суперниць у Токіо
08:58
Конгрес США
Конгресмени надіслали лист Байдену, щоб змінити дату візиту Зеленського у Білий дім
08:48
Юрій Вітренко
США готові продовжувати спільно боротися проти "Північного потоку-2", - Вітренко
08:45
Бій Денис Берінчик - Хосе Санчес
Берінчик накинувся на Джошуа зі звинуваченнями перед боєм британця проти Усика
08:32
Негода в Україні: дві людини загинули, семеро госпіталізовано
08:22
Окупанти на Донбасі тричі обстріляли українські позиції, один військовий поранений
08:14
коронавірус
Коронавірус: за добу помер 21 українець
08:08
Ворскла
КуПС - "Ворскла": де та коли дивитися дебютний матч українського клубу в Лізі конференцій
07:58
Байден і Меркель
Американські сенатори розкритикували угоду Байдена і Меркель щодо “Північного потоку-2”
07:44
Автогаз
Автогаз стане невигідним, якщо його ціна перевищить 55% вартості бензину, — Косянчук
07:38
YouTube видалив відео з каналу президента Бразилії через нібито дезінформацію щодо COVID-19
07:37
Маріо Гетце
Ліга чемпіонів: результати усіх матчів середи
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV