Зеленський призначив нових послів у п'яти країнах

Про це йдеться в указах №643/2021 - №647/2021 на сайті президента, повідомляє Еспресо.TV.



Згідно з документами, послом України в Республіці Сербія Зеленський призначив Володимира Толкача. Для цього з посади попередньо звільнили Олександра Александровича (указ №641/2021).



Крім цього, президент призначив Максима Кононенка послом у Королівстві Нідерланди.



Олександр Гаман став послом у Соціалістичній Республіці В'єтнам. Перед цим його було звільнено з посади Представника України при Організації Чорноморського Економічного Співробітництва за сумісництвом (указ №642/2021).



Також Зеленський призначив посла в Італії Ярослава Мельника за сумісництвом послом у Республіці Мальта, а посла в Сингапурі Катерину Зеленко - послом у Брунеї Даруссаламі.

Нагадаємо, 25 серпня 2021 Зеленський звільнив Андрія Шевченка з посади посла України в Канаді.