Зеленський призначив нових послів у п'яти країнах
Президент Володимир Зеленський призначив послів України у Сербії, Мальті, В'єтнамі, Брунеї Даруссаламі та Нідерландах
Про це йдеться в указах №643/2021 - №647/2021 на сайті президента, повідомляє Еспресо.TV.
Згідно з документами, послом України в Республіці Сербія Зеленський призначив Володимира Толкача. Для цього з посади попередньо звільнили Олександра Александровича (указ №641/2021).
Крім цього, президент призначив Максима Кононенка послом у Королівстві Нідерланди.
Олександр Гаман став послом у Соціалістичній Республіці В'єтнам. Перед цим його було звільнено з посади Представника України при Організації Чорноморського Економічного Співробітництва за сумісництвом (указ №642/2021).
Також Зеленський призначив посла в Італії Ярослава Мельника за сумісництвом послом у Республіці Мальта, а посла в Сингапурі Катерину Зеленко - послом у Брунеї Даруссаламі.
- Нагадаємо, 25 серпня 2021 Зеленський звільнив Андрія Шевченка з посади посла України в Канаді.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.81
Купівля 26.81Продаж 27.09
-
EUR
Купівля 30.18Продаж 30.6
- Актуальне
- Важливе