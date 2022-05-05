Зеленський призначив шість послів України у дев'яти країнах світу
Нових дипломатів буде відправлено до Словенії, Північної Македонії, Чорногорії, Румунії, ОАЕ, на Кубу, а також у Ліберію, Кот-д'Івуар та Гвінейську Республіку
Відповідні документи опубліковані на сайті глави держави.
Президент України Володимир Зеленський підписав три укази про звільнення послів та сім – про призначення нових.
Михайла Бродовича було звільнено з посади посла України в Словенії. На його місце призначено Андрія Тарана, який до листопада 2021 року був міністром оборони.
Наталію Задорожнюк звільнено з посади посла України в Північній Македонії, на її це місце призначено Ларису Дір.
Указом президента Олега Герасименка призначено послом України в Чорногорії, а Ігоря Прокопчука - послом України в Румунії.
Президент також підписав указ про призначення Ірини Костюк послом у Республіці Куба.
Також посол України в Сенегалі Юрій Пивоваров був призначений послом за сумісництвом у Ліберії, Кот-д'Івуарі та Гвінейській Республіці.
Дмитра Сеника призначено послом України в Об'єднаних Арабських Еміратах.
Крім того, Олександра Нечитайла було звільнено з посади посла України в Малайзії, а також з посади посла в Республіці Філіппіни та Демократичній Республіці Тимор-Лешті за сумісництвом.
- На початку березня Зеленський відкликав послів з Киргизстану і Грузії.
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