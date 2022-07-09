Зеленський прокоментував звільнення послів

Про це він розповів під час вечірнього відеозвернення.

"Підписав сьогодні укази про звільнення деяких послів України. Це питання ротації – звичайна частина дипломатичної практики", - сказав Зеленський.

За його словами, в Чехію, Німеччину, Угорщину, Норвегію та інші країни будуть призначені нові представники України.

Президент Володимир Зеленський 9 липня звільнив 5 чиновників, які обіймали посади надзвичайних і повноважних послів України в 9 країнах.

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