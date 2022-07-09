Зеленський прокоментував звільнення послів
Президент Володимир Зеленський сказав, що звільнення послів України в деяких країнах є питанням ротацій
Про це він розповів під час вечірнього відеозвернення.
"Підписав сьогодні укази про звільнення деяких послів України. Це питання ротації – звичайна частина дипломатичної практики", - сказав Зеленський.
За його словами, в Чехію, Німеччину, Угорщину, Норвегію та інші країни будуть призначені нові представники України.
- Президент Володимир Зеленський 9 липня звільнив 5 чиновників, які обіймали посади надзвичайних і повноважних послів України в 9 країнах.
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