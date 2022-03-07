Зеленський відзначив нагородами 96 воїнів, які борються з агресією Росії

Про це президент сказав у зверненні.



"Сьогодні я підписав указ про відзначення державними нагородами України 96-ти українських героїв", - повідомив Зеленський.

Орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня нагороджені:

Майор Сак Олександр – командир механізованого батальону, який вступив у бій з батальйонною тактичною групою ворога і переміг завдяки раціональному підходу до ведення бою і нестандартній тактиці.

Капітан Силівакін Ростислав – командир механізованого батальйону, який успішно боровся з переважаючими силами противника, звільняючи міста і села на Сумщині.

Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджені:

Лейтенант Лозовий Ігор – у складі групи зупинив колону ворожої техніки у кількості близько 150 одиниць, яка рухалась у напрямку траси "Житомир-Київ".

Лейтенант Потуремець – у бою проявив зразкову мужність та холоднокровність, знищуючи колону техніки противника поблизу Києва, поранений.

Орденом "За мужність" ІІІ ступеня нагороджується:

Майстер-сержант, командир автомобільного взводу Барилюк Валентин. Завдяки його хоробрим діям і особистій рішучості танковий підрозділ вчасно отримав пальне і вийшов з оточення, дорогою знищуючи ворога.