Зеленський відзначив нагородами 96 воїнів, які борються з агресією Росії
Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення нагородами 96 українських військових
Про це президент сказав у зверненні.
"Сьогодні я підписав указ про відзначення державними нагородами України 96-ти українських героїв", - повідомив Зеленський.
Орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня нагороджені:
- Майор Сак Олександр – командир механізованого батальону, який вступив у бій з батальйонною тактичною групою ворога і переміг завдяки раціональному підходу до ведення бою і нестандартній тактиці.
- Капітан Силівакін Ростислав – командир механізованого батальйону, який успішно боровся з переважаючими силами противника, звільняючи міста і села на Сумщині.
Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджені:
- Лейтенант Лозовий Ігор – у складі групи зупинив колону ворожої техніки у кількості близько 150 одиниць, яка рухалась у напрямку траси "Житомир-Київ".
- Лейтенант Потуремець – у бою проявив зразкову мужність та холоднокровність, знищуючи колону техніки противника поблизу Києва, поранений.
Орденом "За мужність" ІІІ ступеня нагороджується:
- Майстер-сержант, командир автомобільного взводу Барилюк Валентин. Завдяки його хоробрим діям і особистій рішучості танковий підрозділ вчасно отримав пальне і вийшов з оточення, дорогою знищуючи ворога.
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