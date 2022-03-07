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Зеленський відзначив нагородами 96 воїнів, які борються з агресією Росії

7 березня, 2022 понедiлок
23:51

Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення нагородами 96 українських військових

Про це президент сказав у зверненні.

"Сьогодні я підписав указ про відзначення державними нагородами України 96-ти українських героїв", - повідомив Зеленський.

Орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня нагороджені:

  • Майор Сак Олександр – командир механізованого батальону, який вступив у бій з батальйонною тактичною групою ворога і переміг завдяки раціональному підходу до ведення бою і нестандартній тактиці.
  • Капітан Силівакін Ростислав – командир механізованого батальйону, який успішно боровся з переважаючими силами противника, звільняючи міста і села на Сумщині.

Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджені:

  • Лейтенант Лозовий Ігор – у складі групи зупинив колону ворожої техніки у кількості близько 150 одиниць, яка рухалась у напрямку траси "Житомир-Київ".
  • Лейтенант Потуремець – у бою проявив зразкову мужність та холоднокровність, знищуючи колону техніки противника поблизу Києва, поранений.

Орденом "За мужність" ІІІ ступеня нагороджується:

  • Майстер-сержант, командир автомобільного взводу Барилюк Валентин. Завдяки його хоробрим діям і особистій рішучості танковий підрозділ вчасно отримав пальне і вийшов з оточення, дорогою знищуючи ворога.

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Володимир Зеленський
нагороди
ЗСУ
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