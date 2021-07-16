Зеленський відзначив відсутність кроків Меркель і Байдена з протидії загрозам від запуску "Північного потоку-2"
Президент України Володимир Зеленський відзначає відсутність конкретних кроків від президента США Джо Байдена та Федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель з протидії загрозам від запуску "Північного потоку - 2"
Про це повідомляє прес-служба ОПУ.
"Ми вдячні їм за відданість територіальній цілісності України, за підтримку суверенітету, за їхні заяви, що не можна дозволити Росії використовувати "Північний потік – 2" як зброю, і що Україна навіть по завершенні дії чинного контракту на транзит газу має залишатися транзитною стороною. Щоправда, ми не почули найцікавішого: як саме сторони намагатимуться це забезпечувати. Конкретики, якої вимагає Зеленський, ми не почули", – зазначив прес-секретар президента України Сергій Никифоров.
Речник Зеленського нагадав, що Байден та Меркель підписали спільну декларацію, у якій пообіцяли захищати "права та гідність усіх людей та протистояти несправедливості та нерівності скрізь, де це відбудеться".
Щодо візиту Зеленського до США прес-секретар глави держави зазначив, що нині всі узгодження перебувають на фінальній стадії і найближчим часом будуть озвучені дата й програма.
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