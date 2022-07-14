Про це інформують на сайті президента України.

У Білій залі Героїв України в Маріїнському палаці відбулась церемонія нагородження.

"Це не просто церемонія – це прояв найвищої вдячності від імені всього українського народу тим, чия мужність, мудрість на полі бою зберігають Україну, зберігають життя мільйонів наших громадян.

За ними – неминуча поразка ворога, за ними – врятовані міста України, врятовані люди, врятовані побратими. За ними – особистості, які змогли стати найкращими. І за ними – родини, які виховали й підтримали наших героїв", – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський вручив 14 орденів "Золота Зірка"

Президент вручив орден "Золота Зірка" капітану Василю Боєчку. Воїн у перші тижні повномасштабної війни Росії проти України керував реактивною батареєю та уразив 28 колон і близько 40 скупчень живої сили й техніки противника.

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Орден отримав майор Кирило Верес. Військовий у середині березня цього року організовував оборону населеного пункту Мар’їнка на Донеччині.

"Зупинено просування противника на південно-східні околиці міста, знищено два танки та два БМП. Через атаку переважних сил супротивника та для вирівнювання лінії оборони й мінімізації втрат особового складу було ухвалено рішення відійти на другу лінію оборони. Наступного дня під керівництвом Кирила Вереса розпочався контрнаступ зведених підрозділів механізованих батальйонів на вимушено залишені позиції. Він завершився повним успіхом, тимчасово втрачені позиції були повернуті під контроль ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Нагороджено капітана Романа Дрогомирецького і майора Миколу Любарецького, які були удостоєні звання Героя України за успішний політ на гелікоптері з Дніпра до Маріуполя в березні. На зворотному шляху вони евакуювали вісьмох важкопоранених захисників.

Відзначили і командира мотопіхотної роти, старшого лейтенанта Артура Кравченка. Військовий під час наступу армії РФ поблизу Глухова на Сумщині вступив у бій із переважними силами противника.

"Завдано значної шкоди ворогу, виведено з ладу 3 БТРи, 6 одиниць ворожої автомобільної техніки. Він зумів вивести особовий склад, не допустивши безповоротних втрат. Брав активну участь у бойових діях у населених пунктах Чернігівської області. Неодноразово зупиняв просування противника закріпленою територією. Під час обстрілу з боку російських військ у березні 2022 року в районі населеного пункту Буди на Чернігівщині попри перевагу противника завдав суттєвих втрат ворогу й зупинив його просування. Був поранений у бою, проте виконав бойове завдання", - додали у відомстві.

Отримав орден "Золота Зірка" заступник командувача військ оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ, бригадний генерал Дмитро Красильников. Захисника нагородили за ефективне виконання завдань щодо захисту суверенітету й територіальної цілісності України підрозділами під його керівництвом. Завдяки рішенням Дмитра Красильникова противник не просувається вглиб території України на Донецькому та Луганському напрямках.

Нагороджено й капітана Юрія Михайлюка. У березні він брав участь в обороні Волновахи на Донеччині, яку активно намагався захопити противник.

"У середині березня у Вуглегірську рота потрапила в оточення. Бій тривав близько 12 годин. Не маючи великої кількості боєприпасів, Юрій Михайлюк зумів об’єднатися з механізованим батальйоном іншої бригади, рятуючи його пораненого командира, взяти побратимів під своє командування, завдяки чому зумів протриматися в цьому важкому бою та вирватися з оточення", - інформують у відомстві.

Президент вручив орден капітану Сергію Пономаренку, рота якого в березні 2022 року на Харківщині знищила танки, БМП та до 20 солдатів противника.

Нагороджено й підполковника Віталія Савича, який 24 лютого під час бойового вильоту в районі Гостомеля Київської області завдав ураження живій силі противника та вертольоту Ка-52. Віталій Савич надав медичну допомогу пораненому побратиму. У березні на Київщині неодноразово завдавав ударів по противнику, уражаючи живу силу, техніку та позиції.

Орден отримав і підполковник Сергій Старченко, який нині боронить Україну на Донбасі. У березні 2022 року на Донеччині зведений підрозділ під його керівництвом вступив в оборонний бій, який тривав понад вісім з половиною годин.

"Під час бою Сергій Старченко професійно й точно корегував роботу артилерії, передаючи координати для ураження озброєння, техніки та живої сили противника. Крім того, під керівництвом підполковника противника було вибито з населеного пункту Ольгинка, а згодом Сергій Старченко організував плановий відхід зведених підрозділів бригади в раніше визначені райони оборони, зберігши життя та здоров’я особового складу, техніку та озброєння", - повідомляє пресслужба.

Також Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" рідним військових, яким удостоєно звання Героя України посмертно.

Нагородили полковника Ігоря Бедзая, завдяки якому в березні 2014 року в умовах ризику для життя із заблокованого аеродрому м. Саки (АР Крим) було перебазовано до Миколаєва 10 одиниць авіаційної техніки. Після початку повномасштабного вторгнення, у травні 2022 року, під час здійснення пошуково-рятувальних заходів у районі гирла річки Дунай вертоліт Мі-14 під керівництвом полковника був збитий ворожим літаком Су-30.

Орден "Золота Зірка" одержали рідні полковника Валерія Гудзя, який у березні спланував та особисто очолив проведення наступальної операції щодо зачищення околиць Попасної від російських військ. Унаслідок пострілу з танка противника та ураження осколками офіцер отримав поранення, несумісне з життям.

Посмертно нагороджений командир танкової роти, старший лейтенант Максим Білоконь. Екіпаж захисника в лютому на Чернігівщині знищив танки та іншу техніку противника разом з особовим складом. А 26 лютого зупинив атаку ворога в передмісті Чернігова, підбивши три ворожих танки. У той же вечір під час танкової дуелі на околицях Чернігова Максим Білоконь отримав поранення, несумісні з життям.

Орден "Золота Зірка" передали рідним Героя України майора Андрія Люташина. Воїн 24 лютого вивіз літак МіГ-29 з-під авіаційного ракетного удару. Він брав участь у груповому бою, під час якого вдалося не допустити завдання ударів з повітря та був знищений ворожий літак Су-30.

"У березні Андрій Люташин брав участь у авіаційній підтримці підрозділів Сухопутних військ ЗСУ в боях на підступах до Києва. Маневруючи в зоні ураження ППО противника, майор ракетним ударом знищив три БМП окупантів. Після цього його літак був обстріляний ворожими ракетами та збитий, льотчик не встиг катапультуватися й загинув. Але, виконавши завдання, Андрій Люташин зупинив просування противника до столиці України", - додали у пресслужбі.

Пам’ять загиблих вшанували хвилиною мовчання.

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