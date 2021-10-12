Зеленський закликав ЄС посилити санкції проти РФ
Президент України Володимир Зеленський закликав Євросоюз розширити санкції проти Росії
Про це він заявив на пресконференції після саміту "Україна-ЄС", передає Еспресо.TV.
Він подякував за постійне продовження санкцій проти Росії.
"Потреба у зміцненні тиску назріла давно", - наголосив Зеленський.
За його словами, під санкції мають потрапити всі, хто організовував вибори до Держдуми РФ в окупованому Криму та ОРДЛО.
"Без уваги не мають лишитися і системні порушення прав людини у Криму", - сказав Зеленський.
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