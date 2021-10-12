Зеленський закликав ЄС посилити санкції проти РФ

Про це він заявив на пресконференції після саміту "Україна-ЄС", передає Еспресо.TV.



Він подякував за постійне продовження санкцій проти Росії.

"Потреба у зміцненні тиску назріла давно", - наголосив Зеленський.

За його словами, під санкції мають потрапити всі, хто організовував вибори до Держдуми РФ в окупованому Криму та ОРДЛО.

"Без уваги не мають лишитися і системні порушення прав людини у Криму", - сказав Зеленський.