Зеленський закликав виробників програмного забезпечення перестати працювати з Росією
Президент Володимир Зеленський закликав виробників програмного забезпечення Microsoft, Oracle і SAP зупинити підтримку своїх продуктів в РФ
Про це він написав у Twitter.
"Сьогодні не може бути напіврішень чи напівтонів! Є лише чорне та біле, добро і зло! Ви або за мир, або підтримуєте кривавого російського агресора у вбивстві українських дітей і жінок. Microsoft, Oracle, SAP, припиніть підтримувати свої продукти в Росії, зупиніть війну", - наголосив президент.
Microsoft Corporation - корпорація комп'ютерних технологій, яка є найбільшою у світі компанією-виробником програмного забезпечення.
Oracle - найбільший у світі розробник програмного забезпечення для організацій, великий постачальник серверного обладнання, розробник систем керування базами даних, знарядь для розробки баз даних.
SAP SE - німецька корпорація, найбільший розробник корпоративного програмного забезпечення в Європі.
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