Зеленський закликав виробників програмного забезпечення перестати працювати з Росією

Про це він написав у Twitter.

"Сьогодні не може бути напіврішень чи напівтонів! Є лише чорне та біле, добро і зло! Ви або за мир, або підтримуєте кривавого російського агресора у вбивстві українських дітей і жінок. Microsoft, Oracle, SAP, припиніть підтримувати свої продукти в Росії, зупиніть війну", - наголосив президент.



Microsoft Corporation - корпорація комп'ютерних технологій, яка є найбільшою у світі компанією-виробником програмного забезпечення.



Oracle - найбільший у світі розробник програмного забезпечення для організацій, великий постачальник серверного обладнання, розробник систем керування базами даних, знарядь для розробки баз даних.



SAP SE - німецька корпорація, найбільший розробник корпоративного програмного забезпечення в Європі.



