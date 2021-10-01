"Зеленський занепокоєний такими новинами": Никифоров про затримання Саакашвілі в Грузії

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Уважно стежимо за повідомленнями про затримання голови Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі. Президент Володимир Зеленський занепокоєний такими новинами і тоном заяв, що лунають в Грузії щодо можливого розвитку ситуації", - зазначив Никифоров.



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За його словами, Україна звернеться до Грузії для роз'яснення причин затримання Саакашвілі.

"Україна звертається до грузинської сторони по роз'яснення щодо усіх обставин та причин такого кроку відносно українського громадянина. Посольство України в Грузії поки що не отримало офіційної інформації про затримання. Але наші консули вже працюють над тим, аби надати Міхеїлу Саакашвілі усю необхідну допомогу", - додав він.

Нагадаємо, прем'єр Грузії заявив, що Саакашвілі заарештований і переведений в пенітенціарну установу.

Міністерство закордонних справ України викликало посла Грузії в Києві через затримання колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі в Тбілісі.

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