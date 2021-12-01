Зеленський заявив про рекордне зростання ВВП і зменшення держборгу
Президент Володимир Зеленський заявив, що економічну ситуацію в Україні вдалося стабілізувати і 2021 рік країна завершить з найвищим в історії ВВП
Про це Зеленський сказав під час виступу у Раді у середу, 1 грудня, передає Еспресо.TV.
"Попри глобальну пандемію та економічну кризу, спричинену саме цією пандемією, ми стабілізували економічну ситуацію. У 2021 році розмір економіки України вперше досягне рекордного рівня за період Незалежності, перевищить $190 млрд. Це більше, ніж у докризових 2008 та 2013 роках. Вперше з 2013 року ми знизимо державний борг до рівня нижче 50% ВВП", - сказав Зеленський.
Президент додав, що золотовалютні резерви Укрїни зросли до $30 млрд, а ставка кредитв для середнього та малого бізнесу опустилась нижче 10% і становить в середньому 9,7%. Зеленський зазначив, що український бізнес отримав понад 70 млрд грн за програмою кредитування "5-7-9".
Зеленський також заявив про зростання з 1 грудня мінімальної заробітної плати до 6,5 тис. грн. При цьому, за словами президента, середня зарплата в Україні у 2021 році вперше перевищила $500.
Крім того, президент пообіцяв, що з 1 січня 2022 року зарплата лікаря становитиме щонайменше 20 тис. грн.
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