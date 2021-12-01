Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Економіка Зеленський заявив про рекордне зростання ВВП і зменшення держборгу

Зеленський заявив про рекордне зростання ВВП і зменшення держборгу

1 грудня, 2021 середа
12:09
Економіка Володимир Зеленський під час щорічного послання у Верховній Раді 1 грудня 2021 р.

Президент Володимир Зеленський заявив, що економічну ситуацію в Україні вдалося стабілізувати і 2021 рік країна завершить з найвищим в історії ВВП

Про це Зеленський сказав під час виступу у Раді у середу, 1 грудня, передає Еспресо.TV.

"Попри глобальну пандемію та економічну кризу, спричинену саме цією пандемією, ми стабілізували економічну ситуацію. У 2021 році розмір економіки України вперше досягне рекордного рівня за період Незалежності, перевищить $190 млрд. Це більше, ніж у докризових 2008 та 2013 роках. Вперше з 2013 року ми знизимо державний борг до рівня нижче 50% ВВП", - сказав Зеленський.

Президент додав, що золотовалютні резерви Укрїни зросли до $30 млрд, а ставка кредитв для середнього та малого бізнесу опустилась нижче 10% і становить в середньому 9,7%. Зеленський зазначив, що український бізнес отримав понад 70 млрд грн за програмою кредитування "5-7-9".

Зеленський також заявив про зростання з 1 грудня мінімальної заробітної плати до 6,5 тис. грн. При цьому, за словами президента, середня зарплата в Україні у 2021 році вперше перевищила $500.

Крім того, президент пообіцяв, що з 1 січня 2022 року зарплата лікаря становитиме щонайменше 20 тис. грн.

  • Нагадаємо, 1 грудня Зеленський анонсував програму "Українська мрія", згідно з якою платники податків зможуть брати вигідні кредити на нерухомість, авто чи освіту.
  • Під час щорічного звернення до ВР Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт про економічний паспорт українця до 10 грудня.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



 
Новини
ВВП
стабілізація
Володимир Зеленський
заробітна плата
Читайте також:
збірна Італії
30 листопада, 2021 вiвторок
Чемпіони Європи забажали провести матч проти збірної України з футболу
Нардеп Новинський, патріарх РПЦ Кирило (Гундяєв), предстоятель УПЦ МП Онуфрій (Березовський)
28 листопада, 2021 неділя
Духовенство церкви Московського патріархату з нетерпінням чекає російських танків, - генерал Скіпальський
Здание МИД Латвии, где 30 ноября – 1 декабря проходит встреча министров ин. дел НАТО, а также Украины и Грузии
Автор Віталій Портников
30 листопада, 2021 вiвторок
Віталій Портников: НАТО не має запросити Росію до вторгнення
Київ
+0
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.14
    Купівля 27.14
    Продаж 27.39
  • EUR
    Купівля 30.63
    Продаж 31.05
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, середа
1 грудня
15:55
Путін планує домагатися гарантій "нерозширення НАТО на схід"
15:49
ДСА
Експосадовцю Державної судової адміністрації повідомили про підозру: заволодів 51 млн грн на закупівлі обладнання
15:37
Рада ухвалила присудження премії педагогам, вченим та учасникам ЗНО
15:07
Комедія про аферистів "Червоне повідомлення" з Ґаль Ґадот і Двейном Джонсоном стала найпопулярнішою стрічкою в історії Netflix
15:02
Блогер Птушкін продав своє авто "Мікроб" за $100 тис.: кошти пожертвував фонду "Таблеточки"
14:59
YouTube
Розслідування про Путіна, Гордон та "Холостяк": YouTube опублікував перелік найпопулярніших відео в Україні у 2021 році
14:54
Наталка Діденко
В Україну 2 грудня прийде потепління з опадами, - синоптик Наталка Діденко
14:50
Ганна Різатдінова
Я – дівчинка з Криму, яка мала українську лише раз на тиждень, але змогла заговорити рідною мовою, - гімнастка Різатдінова
14:47
Компанія Ferrexpo поставила сучасне дороговартісне обладнання для медичних установ міста Горішні Плавні
14:46
Порошенко
Порошенко закликав до об’єднання антипутінські сили в Україні
14:43
держбюджет
Кабмін вніс до Ради доопрацьований проєкт бюджету на 2022 рік
14:33
"Динамо"
У "Динамо" визначились з трансферними планами на зиму: кого хочуть купити кияни
14:19
Давид Арахамія
Арахамія: законопроєкт про кілька громадянств для представників діаспори не включає Росію
14:14
Нігерія
Нігерія виявила штам коронавірусу "Омікрон" у зразку, взятому в жовтні
14:12
Андрій Заліско
Не той Заліско. Львівського співака захейтили через "голодну тусу"
14:05
Укрзалізниця
Укрзалізниця тимчасово обмежила перевезення Україною
14:04
Денис Берінчик
Берінчик зможе потягнути Камбососа, - екстренер Кличка спрогнозував перемогу українця в бою за титул абсолютного чемпіона світу
13:59
літак
Національна авіакомпанія UNA здійснить перший рейс у 2022 році, - Зеленський
13:56
Провокували антивакцинаторські настрої: в Україні викрили ботоферму
13:51
Зеленський
Віталій Портников: Зеленський виглядає знаряддям у руках Путіна
13:43
Розгін протестів на Майдані 2013 року
Адвокати Майдану опублікували документальний фільм про розгін протестів у 2013 році
13:37
Мірча Луческу
Луческу може проміняти "Динамо" на збірну Румунії, - ЗМІ
13:17
Зеленський Єрмак
"Жодних гостей та святкувань не було": Єрмак про поїздку в Гуту із Зеленським
12:57
Марія Захарова
"Не може йти мови": Росія про ідею Ердогана щодо посередництва Туреччини у врегулюванні війни на сході України
12:41
Зеленський
Подвійне громадянство, капітуляція Росії і електронні вибори. Як Зеленський хоче зберегти владу
12:38
Джордж Камбосос
Ломаченку запропонували бій за титул абсолютного чемпіона світу, але є одна умова
12:36
Дмитро Коцюбайло
Зеленський присвоїв звання Героя України командиру штурмової роти "Правого сектору" Дмитру Коцюбайлу
12:31
Зеленський
Зеленський анонсував будівництво військового заводу з виготовлення сучасних дронів
12:18
Жіноча збірна Англії з футболу
Збірна Англії з футболу забила 20 божевільних голів Латвії та встановила новий рекорд
12:17
У штаті Мічиган хлопець почав стрілянину в школі: троє загиблих і восьмеро поранених
12:10
Микола Величкович
"Будуть непоодинокі випадки, коли "слуги" самі покидатимуть партію, як Роман Соха", – нардеп Микола Величкович
12:01
кордон стіна
Вночі з боку Білорусі невідомі обстріляли освітлювальні щогли на кордоні Польщі
11:53
Теофімо Лопес
Найкращий боксер світу підтримав кривдника Ломаченка Лопеса після втрати поясів українця
11:52
Зеленський
У 2022 році на фінансування сектору безпеки і оборони виділять понад 320 млрд грн, - Зеленський
11:39
Мар'яна Шевчук
Паралімпійка-чемпіонка Шевчук зі світовим рекордом тріумфувала на ЧС з паверліфтингу
11:25
Андрій Єрмак
"Це не мої повноваження": Єрмак заявив, що не давав Бурбі вказівок перенести операцію по затриманню вагнерівців
11:18
"Чому презЕдент бреше українському народу": "Європейська Солідарність" у Раді показала Зеленському плакати про "вагнергейт" і тисячі померлих від ковіду
11:13
Зеленський
"Поки пишатись нема чим": Зеленський пообіцяв провести судову реформу до кінця
11:04
Зеленський
"Українська мрія": Зеленський анонсував старт програми вигідних кредитів для українців
11:01
Зеленський
58,2% українців за те, щоб Зеленський виконав обіцянку і не йшов на другий термін, – опитування КМІС
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV