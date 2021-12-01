Зеленський заявив про рекордне зростання ВВП і зменшення держборгу

Про це Зеленський сказав під час виступу у Раді у середу, 1 грудня, передає Еспресо.TV.



"Попри глобальну пандемію та економічну кризу, спричинену саме цією пандемією, ми стабілізували економічну ситуацію. У 2021 році розмір економіки України вперше досягне рекордного рівня за період Незалежності, перевищить $190 млрд. Це більше, ніж у докризових 2008 та 2013 роках. Вперше з 2013 року ми знизимо державний борг до рівня нижче 50% ВВП", - сказав Зеленський.



Президент додав, що золотовалютні резерви Укрїни зросли до $30 млрд, а ставка кредитв для середнього та малого бізнесу опустилась нижче 10% і становить в середньому 9,7%. Зеленський зазначив, що український бізнес отримав понад 70 млрд грн за програмою кредитування "5-7-9".



Зеленський також заявив про зростання з 1 грудня мінімальної заробітної плати до 6,5 тис. грн. При цьому, за словами президента, середня зарплата в Україні у 2021 році вперше перевищила $500.



Крім того, президент пообіцяв, що з 1 січня 2022 року зарплата лікаря становитиме щонайменше 20 тис. грн.

Нагадаємо, 1 грудня Зеленський анонсував програму "Українська мрія", згідно з якою платники податків зможуть брати вигідні кредити на нерухомість, авто чи освіту.

Під час щорічного звернення до ВР Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт про економічний паспорт українця до 10 грудня.