Зеленський знову поїде до Байдена, "бавовна" в Криму має як стратегічне, так і символічне значення. Акценти світових ЗМІ 15 вересня

На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 15 вересня.

Чому Україна активізувалася в Криму

Фото: Кримський вітер

Чи не всі іноземні ЗМІ розтиражовали вчорашню успішну українську атаку ракетами на військові цілі в Криму. СБУ і ВМС України здійснили атаку на російський об'єкт під Євпаторією з використанням крилатих ракет і безпілотників, повідомило ВВС джерело в українській розвідці.

За даними джерела BBC в розвідці, українська операція використовувала безпілотники для виведення з ладу радіолокаційного обладнання, потім завдала удару крилатими ракетами для ураження пускових установок ППО.

"Після виведення з ладу радіолокаційних станцій підрозділи ВМС вразили двома крилатими ракетами "Нептун" системи С300 і С400 "Тріумф" вартістю 1,2 млрд доларів", - повідомило джерело.

Ракети "Нептун" були розроблені українськими військовими для військово-морського використання, але були також модифіковані для наземних цілей.

Ніякої інформації про кількість уражених батарей не повідомляється.

BBC Verify проаналізувала кадри в соцмережах, на яких піднімається дим, і вважає, що вони стосуються нападу на Євпаторію.

Міністерство оборони Росії, навпаки, применшило важливість атаки і заявило, що вони збили 11 безпілотників над Кримом. Призначені Росією місцеві чиновники не повідомляють про пошкодження військового об’єкта чи систем ППО.

"Україна, схоже, посилює операції проти окупаційних військ у Криму", - відзначають у ВВС.

Такої ж думки, про посилення Україною атак на Росію в Криму, притримується і The New York Times. Там кажуть, що заяви про пошкодження російських засобів протиповітряної оборони та військових кораблів відображають зростаючу стратегію України щодо пониження здатності Кремля використовувати регіон як плацдарм, який є життєво важливим для його військових зусиль.

"Останніми тижнями Україна різко прискорила темпи ударів на Кримському півострові та навколо нього, критично важливому центрі для російської армії, де вона накопичує війська, пальне, боєприпаси та інші припаси та направляє їх на поля битв на півдні України. На півострові також розташована основна база Чорноморського флоту Росії в Севастополі, яка блокує українські порти. Боротьба за подолання російського вторгнення тягнеться в багатьох регіонах і на сотні миль, але українські військові вже давно стверджують, що її неможливо виграти, не націлившись на російські активи та операції в Криму. І відтоді, як у липні Москва розірвала угоду про перевезення зерна, Україна намагається створити певною мірою безпечний коридор для цивільних вантажних суден, частково шляхом знищення російського флоту та змушуючи його триматися обережно", - пишуть у The New York Times.

Бен Баррі, старший науковий співробітник з вивчення сухопутних війн Міжнародного інституту стратегічних досліджень, Британського аналітичного центру, написав у четвер, що успішна "глибока битва" України проти цілей далеко за лінією ворога може "налаштувати сили України на успіх прориву або принаймні значно зменшити бойову міць Росії".

У CNN також пояснили, чому Україна посилила удари по окупованому Криму?

"Останніми тижнями Україна посилила ракетні удари та удари безпілотників по окупованому Криму, намагаючись завдати як стратегічних, так і символічних ударів російським військам, які анексували півострів у 2014 році", - відзначають журналісти.

Україна наполягає на тому, що удари по Криму, які були спрямовані по російським військово-морським базам і кораблям, є невід’ємною частиною їхньої контрнаступальної стратегії, спрямованої на ізоляцію півострова та ускладнення для Росії ведення військових операцій на материковій частині України. Про це CNN повідомило українське джерело, знайоме з цією стратегією.

Зміщення уваги до Криму відбулося після того, як у липні Росія дозволила припинити дію Чорноморської зернової ініціативи. Відтоді Чорноморський флот Росії відновив блокаду українських портів, перешкоджаючи життєво важливому експорту зерна та загрожуючи глобальній продовольчій безпеці.

Флот також використовувався для ударів по українській території з моря – зокрема, під час важких і тривалих бомбардувань українських зерносховищ та портової інфраструктури в Одесі.

Наносячи власні удари по російських військових кораблях у Чорному морі та військово-морських базах у Севастополі, Україна намагалася обмежити оперативний потенціал російського флоту.

Проте удари по Криму також мають величезне символічне значення і спрямовані на те, щоб завдати шкоди престижу президента Росії Володимира Путіна. Керівник Кремля дав зрозуміти, що має намір "возз’єднати" Росію та Україну, які він бачить як одну країну.

Керченський міст є фізичним вираженням цієї мети. Путін розпорядився побудувати 12-мильну переправу – найдовшу в Європі – вартістю близько 3,7 мільярда доларів. У день його відкриття у 2018 році Путін очолив колону мостом у тріумфальному прояві російського патріотизму. Та багато українців давно ненавидять цей міст, який вони двічі успішно атакував після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Володимир Зеленський знову поїде до Джо Байдена

Фото: телеграм-канал Володимира Зеленського

Чимало іноземних ЗМІ написали про запланований візит президента України Володимира Зеленського у США. Зокрема, The Guardian відзначили, що Володимир Зеленський відвідає Байдена під час обговорення Конгресом допомоги на 24 мільярди доларів. Очікується, що президент України відвідає Білий дім і Капітолійський пагорб під час засідання Генасамблеї ООН

"Поїздка Зеленського відбувається в той час, коли Конгрес обговорює прохання президента Джо Байдена надати 24 мільярди доларів військової та гуманітарної допомоги для України, яка бореться з російським вторгненням. Представник адміністрації, який побажав анонімно обговорити цей делікатний візит, сказав, що Зеленський зустрінеться з Байденом у Білому домі наступного четверга. Поїздку до Капітолію підтвердили двоє помічників Конгресу, яким надали анонімність для обговорення планів", - пишуть журналісти.

Президент України вже їздив до США під час повномасштабного вторгнення росіян. Поїздка у Вашингтон відбулася у грудні 2022 року, виступив із палкою промовою на спільному засіданні Конгресу. На той час це була перша відома поїздка Зеленського за межі країни після російського вторгнення 24 лютого 2022 року.

Деталі візиту Зеленського наступного тижня поки не розголошуються. Також відзначається, що консервативні законодавці-республіканці наполягають на значному скороченні федеральних витрат США, а деякі з тих, хто є союзниками Дональда Трампа, колишнього президента, спеціально прагнуть зупинити надходження грошей в Україну.

Смерть Пригожина і відсутність критики показує, наскільки Путіну бракує довіри до його військового керівництва

Фото: колаж espreso.tv

The Washington Post написали статтю про внутрішні перетасування в управлінні армією РФ за день до смерті Пригожина. Вони відзначили, що за день до катастрофи літака, внаслідок якої загинув командир найманців Вагнера Євген Пригожин, генерала Сергія Суровікіна, соратника Пригожина, відомого як "генерал Армагеддон", було усунено з посади глави ВПС Росії.

Усунення Суровікіна було не єдиним натяком на те, що серед командувачів російської війни в Україні відбувається консолідація.

Чотири дні раніше Кремль оголосив, що президент Володимир Путін відвідав головний штаб війни разом з генералом Валерієм Герасимовим, начальником Генерального штабу. Протягом багатьох місяців Герасимов рідко з’являвся на публіці і, разом із міністром оборони Сергієм Шойгу, був частим об’єктом гострих публічних тирад Пригожина, які звинувачували військове керівництво Росії в некомпетентності.

У штабі в Ростові-на-Дону – тому самому, який Пригожин і бійці Вагнера захопили під час короткого, екстраординарного заколоту в червні — Путін потиснув Герасимову руку, і вони разом пройшли повз стіну з портретами нагороджених офіцерів. Путін з посмішкою привітав "товаришів офіцерів" перед закритою зустріччю з солдатами.

Меседж був чітким: Шойгу та Герасимов залишаються керувати, служачи бажанням Путіна. Тим часом їхні зовнішні критики та внутрішні суперники мовчали або відсторонювалися.

Приблизно через 96 годин після візиту в Ростов Пригожин, який досяг єдиного значного територіального здобутку Росії за цей рік, захопивши місто Бахмут, був мертвий, таким чином усунувши найвидатнішого провоєнного критика невдач російської армії в Україні.

"Авіакатастрофа Вагнера залишається оповитою таємницею. Довірена особа Пригожина, яка висунула дві теорії: Пригожин і двоє його заступників були вбиті російським урядом, тобто нікому, починаючи з Путіна, не можна довіряти; або що їх смерть була організована зовнішніми акторами, і в цьому випадку російські служби безпеки не змогли їх захистити", - пишуть журналісти.

У будь-якому випадку, кажуть аналітики, загибель Вагнера, звільнення та зникнення регулярних російських військових командирів підкреслюють, наскільки Путіну бракує довіри до його військового керівництва. Побоюючись зради, російський лідер віддав перевагу лояльності над компетентністю, і він терпів внутрішні чвари, які погіршили його військову машину.

"Армія виродилася організаційно, інтелектуально та технічно", – сказав Павло Лузін, експерт з російської армії та старший науковий співробітник Jamestown Foundation, який базується в США.

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