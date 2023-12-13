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Зеленський зустрівся з віцепрезиденткою США Гарріс: розповів про зростання української економіки й роботу "зернового коридору"

13 грудня, 2023 середа
03:21
Війна з Росією

12 грудня під час робочого візиту до США президент України Володимир Зеленський зустрівся з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський подякував за потужну підтримку України з боку США, зокрема за посилення ППО й допомогу з енергетичним обладнанням напередодні складного зимового періоду, що посилило стійкість України та її енергосистеми.

Він також поінформував Гарріс про українське бачення справедливого миру на основі Формули миру та про процес її імплементації, йдеться у повідомленні. Зеленський розповів про забезпечення функціонування "зернового коридору", що сприяє підтриманню глобальної продовольчої безпеки.

Він також поінформував віцепрезидентку США про зростання української економіки й наголосив, що додатковий захист цивільної та критичної інфраструктури є запорукою повернення українців у свої рідні міста й досягнення країною економічної незалежності.

  • У вівторок, 12 грудня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з американським колегою Джо Байденом, який оголосив про новий пакет допомоги Україні на $200 млн. Пентагон облікував список озброєння, що увійшло в пакет.
Світ
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Камала Гарріс
допомога США Україні
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