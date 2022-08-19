"Зернова" угода має непублічну частину щодо обміну полоненими, - політексперт Кулик
Туреччина хоче стати патроном безпекового середовища в Чорному морі, тому візит президента Реджепа Ердогана містив обговорення гуманітарних питань
Про це в ефірі Еспресо сказав політичний експерт Віталій Кулик.
"Туреччина будує нову безпекову реальність після війни. Відповідно, вона хоче бути медіатором і патроном безпекового середовища в Чорному морі. В цій грі важливі ООН, Червоний Хрест, гуманітарні кейси. Важливим елементом переговорів у Львові було і питання обміну військовополоненими. Не секрет, що зернова угода має непублічну частину щодо обміну полоненими, зокрема захисників Азовсталі", - зазначив він.
На думку Кулика, під час цього візиту не можна було говорити про рамкові угоди щодо миру і перемир’я, бо ні Україна, ні Росія не готова до таких переговорів.
"Немає для цього умов. А от щодо гуманітарних питань – зернові коридори, інтенсивність бойових дій в зонах, які несуть потенційні техногенні ризики для всього регіону, енергобезпека – газопроводи, нафтопроводи, аміакопроводи. Безпека, яких стосується не лише України чи РФ, а й всього Чорноморського побережжя", - додав політексперт.
Він вважає візит Ердогана достатньо позитивним явищем.
"Від нього не варто було очікувати більш конкретних ініціатив чи рамкових угод. Те, що Туреччина продовжує "човникову" дипломатію і намагається створити умови для зустрічі президентів України та Росії й підписання якогось документа, який можна б було розглядати як припинення гарячої фази або перемир’я – це дійсно так. В турецьких ЗМІ було багато інсинуацій на цю тему, навіть вкидувались деякі формулювання можливих документів, які привіз Ердоган, але всі вони не на часі", - підсумував Кулик.
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