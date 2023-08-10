Про це інформує ScienceAlert з посиланням на доцентку неврології, медичного кампусу Аншуц Університету Колорадо Даніель Вілхур.

Мігрень є поширеним неврологічним розладом, який вражає близько 800 мільйонів людей у всьому світі; тільки в США їм регулярно страждає близько 12% населення, або 39 мільйонів людей. Біль часто супроводжується нудотою, блювотою та надзвичайною чутливістю до світла чи звуку. Напад може тривати від годин до днів, і деякі люди справляються, усамітнюючись у темних тихих кімнатах.

Мігрень впливає на чоловіків і жінок по-різному.

Повідомляється, що гормони, генетика, епігенетика і навколишнє середовище є факторами, які визначають структуру, функцію та адаптивність мозку до мігрені. Жінки мають більшу схильність до мігрені через коливання рівня естрогену, особливо під час менструального циклу.

Жіноча мігрень

На думку дослідників, у той час, як і хлопчики, і дівчатка мають однакові шанси відчути мігрень у дитинстві, ймовірність того, що дівчата захворіють на мігрень, зростає, коли вони досягають статевого дозрівання. Це пов’язано з коливаннями рівнів статевих гормонів, насамперед естрогену, пов’язаних зі статевим дозріванням, хоча інші гормони, зокрема прогестерон, також можуть бути залучені.

Менструальна мігрень частіше зустрічається у жінок з мігренню, причому від 50% до 60% з них відчувають її.

Мігрень може бути особливо виснажливою для вагітних жінок у першому триместрі, коли ранкова нудота є звичайним явищем і може ускладнювати їжу, сон або зволоження. Що ще гірше, відсутність або пропуск будь-якої з цих речей може збільшити ймовірність мігрені.

Доброю новиною є те, що мігрень зазвичай має тенденцію до зменшення тяжкості та частоти протягом усієї вагітності. У деяких жінок вони зникають зовсім, особливо в міру прогресування вагітності. Однак у тих, хто відчував їх під час вагітності, мігрень зазвичай посилюється після пологів.

Це може бути наслідком зниження рівня гормонів, а також недосипанням, стресом, зневодненням та іншими екологічними факторами, пов’язаними з доглядом за новонародженим.

Напади мігрені також можуть посилюватися під час перименопаузи, перехідного періоду життя жінки перед менопаузою. Знову ж таки, коливання рівня гормонів, особливо естрогену, викликають їх разом із хронічним болем, депресією та порушеннями сну, які можуть виникнути в цей період.

Але з настанням менопаузи мігрень зазвичай стихає. У деяких випадках вони зникають зовсім. Тим часом існують методи лікування, які можуть допомогти зменшити як частоту, так і тяжкість мігрені під час менопаузи, включаючи замісну гормональну терапію. Замісна гормональна терапія містить жіночі гормони та використовується для заміни тих, які ваш організм виробляє менше до або після менопаузи.

Чоловіча мігрень

Мігрень у чоловіків має тенденцію до підвищення частоти та сили болю близько 20-річного віку. Потім вони зазвичай зменшуються, досягаючи другого піку близько 50 років, і потім знову зменшуються або припиняються. Причини цього явища не дуже зрозумілі, але можливо, що генетика, екологія та спосіб життя впливають на ризик мігрені.

Лікарям потрібно дослідити більше про те, як мігрень впливає на жінок і чоловіків. Зменшення гендерної нерівності у вивченні мігрені не тільки покращить умови життя жінок, але й допоможе краще зрозуміти цей стан і створити майбутнє, де мігрень буде легше контролюватися, підсумовує неврологиня.

Мігрень є поширеним неврологічним розладом, який вражає близько 800 мільйонів людей у всьому світі; тільки в США їм регулярно страждає близько 12% населення, або 39 мільйонів людей. Біль часто супроводжується нудотою, блювотою та надзвичайною чутливістю до світла чи звуку. Напад може тривати від годин до днів, і деякі люди справляються, усамітнюючись у темних тихих кімнатах.

Мігрень впливає на чоловіків і жінок по-різному.

Повідомляється, що гормони, генетика, епігенетика і навколишнє середовище є факторами, які визначають структуру, функцію та адаптивність мозку до мігрені. Жінки мають більшу схильність до мігрені через коливання рівня естрогену, особливо під час менструального циклу.

Жіноча мігрень

На думку дослідників, у той час, як і хлопчики, і дівчатка мають однакові шанси відчути мігрень у дитинстві, ймовірність того, що дівчата захворіють на мігрень, зростає, коли вони досягають статевого дозрівання. Це пов’язано з коливаннями рівнів статевих гормонів, насамперед естрогену, пов’язаних зі статевим дозріванням, хоча інші гормони, зокрема прогестерон, також можуть бути залучені.

Менструальна мігрень частіше зустрічається у жінок з мігренню, причому від 50% до 60% з них відчувають її.

Мігрень може бути особливо виснажливою для вагітних жінок у першому триместрі, коли ранкова нудота є звичайним явищем і може ускладнювати їжу, сон або зволоження. Що ще гірше, відсутність або пропуск будь-якої з цих речей може збільшити ймовірність мігрені.

Доброю новиною є те, що мігрень зазвичай має тенденцію до зменшення тяжкості та частоти протягом усієї вагітності. У деяких жінок вони зникають зовсім, особливо в міру прогресування вагітності. Однак у тих, хто відчував їх під час вагітності, мігрень зазвичай посилюється після пологів.

Це може бути наслідком зниження рівня гормонів, а також недосипанням, стресом, зневодненням та іншими екологічними факторами, пов’язаними з доглядом за новонародженим.

Напади мігрені також можуть посилюватися під час перименопаузи, перехідного періоду життя жінки перед менопаузою. Знову ж таки, коливання рівня гормонів, особливо естрогену, викликають їх разом із хронічним болем, депресією та порушеннями сну, які можуть виникнути в цей період.

Але з настанням менопаузи мігрень зазвичай стихає. У деяких випадках вони зникають зовсім. Тим часом існують методи лікування, які можуть допомогти зменшити як частоту, так і тяжкість мігрені під час менопаузи, включаючи замісну гормональну терапію. Замісна гормональна терапія містить жіночі гормони та використовується для заміни тих, які ваш організм виробляє менше до або після менопаузи.

Чоловіча мігрень

Мігрень у чоловіків має тенденцію до підвищення частоти та сили болю близько 20-річного віку. Потім вони зазвичай зменшуються, досягаючи другого піку близько 50 років, і потім знову зменшуються або припиняються. Причини цього явища не дуже зрозумілі, але можливо, що генетика, екологія та спосіб життя впливають на ризик мігрені.

Лікарям потрібно дослідити більше про те, як мігрень впливає на жінок і чоловіків. Зменшення гендерної нерівності у вивченні мігрені не тільки покращить умови життя жінок, але й допоможе краще зрозуміти цей стан і створити майбутнє, де мігрень буде легше контролюватися, підсумовує неврологиня.