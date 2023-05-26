Жінкомобіль їде до вас: як обстежують жінок на деокупованій Київщині

Уже після кількох хвилин огляду та консультації пацієнтки можуть отримати медичний висновок. А сам проєкт започатковано та втілено командою БФ “Фундація імені професора Бакшеєва” при підтримці благодійників та донорів.

"Це автівка з гінекологічним кріслом і з апаратурою експортного класу, яка дозволяє поставити експертний, дуже високого рівня висновок при першому огляді пацієнтки. І ця автівка повністю автономна щодо електрики. Ми в цей проєкт ще ввели малу інвазійну хірургію тоді, коли це потрібно. Під цей проєкт у нас також є безкоштовне гістероскопічне обладнання", - розповідає акушер-гінеколог Сергій Бакшеєв.

Також серед необхідного обладнання: апарат УЗД, кольпоскоп, ендоскопічне обладнання та різні медичні препарати. Пройти безкоштовне обстеження в діагностичному автомобілі можуть всі жінки. Окрім повноцінної консультації, лікарі-волонтери виконують:

- УЗД органів малого тазу;

- кольпоскопію;

- цитологічне дослідження шийки матки;

- аналізи крові (за необхідності);

- лікування шийки матки;

- гістероскопію.

"Нікуди не потрібно їхати, люди порадять усе, дають направлення на обстеження, на все на світі, кому потрібно дальше. Це дуже добре. Все-таки їхати кудись - це дуже важко", - ділиться з нами жителька села Дзвінкове Марія Харченко".

А детальну інформацію про роботу жінкомобіля повідомляють місцеві лікарі або ж фельдшери. Одна з них — Людмила Івасюк.

"Переваги в тому, що люди навіть похилого віку не завжди хочуть кудись їхати. І це займає час. Як завжди, ми це відкладаємо надалі. На сьогодні є чудова можливість просто прийти побалакати, отримати кваліфіковану консультацію і пройти обстеження, де надалі, можливо, комусь далі потрібно буде звертатися до того чи іншого ще спеціаліста", - каже пані Людмила.

За словами медиків, велика кількість проблем зі здоров'ям у жінок зумовлені війною. Зокрема, рак, порушення роботи ендокринної системи. Адже багато українок так і не змогли полікуватись через активні бойові дії. Інші захворювання — виникли впродовж війни, у тому числі через стрес.

"Головне, щоб лікарі були з "руками", головне, щоб у лікаря під рукою було все обладнання, яке дозволяє виконати те, що він може зробити. Якщо ви знаходитесь в деокупованому селі, якщо у вас немає доступу до медичної допомоги, ми приїдемо до вас. І зробимо це безкоштовно", - додає акушер-гінеколог Сергій Бакшеєв.

Під час першого виїзду клініки на колесах лікарі оглянули 20 жінок різного віку. У 4 з них виявили саме онкологічні захворювання. Це свідчить про актуальність таких мобільних медичних оглядів. Левову частку коштів на жінкомобіль та обладнання закрила компанія Філіп Морріс, також допоміг франкфуртський фонд "OBOZ Humanitäre Hilfe" та черкаська компанія Scaner, яка виготовила кольпоскоп.

У планах організаторів проєкту — збільшити медичні місії по деокупованих територіях України. На черзі — Харківщина, Донеччина та Херсонщина. Ці наступні медичні місії відбудуться вже із залученням й інших фахівців, зокрема, кардіолога та ендокринолога. Також команда Фундаціі працює над другим мобільним кабінетом, де буде надаватися допомога широкого спектру.