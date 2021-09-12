Жіночий турнір US Open закінчився гучною сенсацією

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Емма Радукану в фіналі US Open здолала 19-річну Лейлу Фернандес з Канади - 6:4, 6:3.

Британка стала першою тенісисткою в історії, яка виграла турнір Grand Slam потрапивши в основну сітку з кваліфікації. До неї ніхто навіть не виходив з відбіркового раунду до фіналу.

У 10 матчах на US Open Радукану не програла жодного сету. Лише в одній партії вона віддала п'ять геймів - це було ще в кваліфікації.

Радукану в Нью-Йорку лише вдруге грала в основі турніру Grand Slam. Раніше найшвидше свій перший турнір найпрестижнішої в тенісі серії виграли американка Моніка Селеш та канадійка Бьянка Андрееску, яким для цього знадобилося чотири спроби.

Для Радукану на US Open взагалі був лише четвертий виступ на турнірі рівня WTA (Жіночої тенісної асоціації). Вона стала третьою тенісисткою, яка виграла перший титул основного туру саме на Grand Slam. До неї це зробили Олена Остапенко з Латвії (Ролан Гаррос-2017) та Іга Швентек з Польщі (Ролан Гаррос-2020).

Крім того, Радукану стала наймолодшою ​​чемпіонкою турнірів Grand Slam з 2014 року, коли росіянка Марія Шарапова у 17 років виграла Вімблдон.

Нагадаємо, 8 вересня українська тенісистка Еліна Світоліна у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату США програла Лейлі Енні Фернандес з Канади.

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