Житель Миколаївщини намагався продати ящик гранат, вогнемет та гранатомет за $1,8 тис.
На Миколаївщині правоохоронці викрили місцевого, який намагався продати ящик гранат, вогнемет та гранатомет за $1800
Про це інформує Національна поліція України.
"Мешканець Миколаївщини намагався продати ящик гранат, піхотний вогнемет та гранатомет, все це зловмисник оцінив у 1800 доларів. Під час отримання грошей його затримали", - пише пресслужба.
Слідчі з’ясували, що 26-річний зловмисник шукав клієнтів, серед людей з кримінальним минулим. Далі домовлявся з ними про вартість і постачав зброї, боєприпаси замовникам.
Зловмисника затримали під час продажу піхотного вогнемета, протитанкового гранатомета та ящика з 20 гранатами. Правоохоронці під час обшуку вилучили зброю та боєприпаси, гроші та інші докази протиправної діяльності.
Наразі слідчі затримали та повідомили про підозру жителю Миколаївщини за придбання, зберігання, вогнепальної зброї, бойових припасів, без передбаченого законом дозволу.
Зловмиснику загрожує до семи років ув’язнення.
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