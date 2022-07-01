Житель Вінниччини підтримував у соцмережах армію РФ, йому оголосили підозру в колабораціонізмі
69-річний житель Тульчинського району Вінниччини публікував у соцмережах відеоматеріали про підтримку дій російських окупантів на території України та заперечував факт збройної агресії Росії
Про це інформує Національна поліція.
У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що підозрюваний протягом квітня – травня 2022 року на особистій сторінці у соцмережі публікував відео про заперечення факту збройної агресії РФ проти України. Крім того, чоловік публічно закликав до підтримки дій країни-агресора, а також публікував матеріали про невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території.
Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) КК України.
Зазначається, що такий злочин карається позбавленням права займатися певною діяльністю на строк до 15 років.
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