Про це інформує Національна поліція.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що підозрюваний протягом квітня – травня 2022 року на особистій сторінці у соцмережі публікував відео про заперечення факту збройної агресії РФ проти України. Крім того, чоловік публічно закликав до підтримки дій країни-агресора, а також публікував матеріали про невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території.

Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) КК України.

Зазначається, що такий злочин карається позбавленням права займатися певною діяльністю на строк до 15 років.