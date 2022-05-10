Жителів Полтави попередили про навчальні стрільби в місті 10-13 травня та закликали зберігати спокій
Протягом 10-13 травня в місті Полтава пройдуть навчальні стрільби, громадян закликають зберігати спокій
Про це повідомляє голова Полтавської ОДА Дмитро Лунін.
За його словами, у період з 10 до 13 травня з 8:00 до 14:00 в Полтаві заплановані навчальні стрільби.
"Якщо почуєте звуки пострілів чи вибухів, зберігайте спокій", - пише ОДА.
- Нагадаємо, 7 травня окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурному об'єкту в місті Карлівка на Полтавщині
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