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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Житло, придатне для власного проживання, окупанти в Маріуполі позначають літерою Z. Решту грабують, - Денісова

Житло, придатне для власного проживання, окупанти в Маріуполі позначають літерою Z. Решту грабують, - Денісова

26 квітня, 2022 вiвторок
22:26
війна з Росією Маріуполь окупанти

У приазовському місті окупанти проводять обшуки, вриваючись у всі вцілілі домівки

Про це написала Уповноважена з прав людини Верховної Ради України Людмила Денісова на сторінці у Facebook.

Вона зауважила, що замість гуманітарного коридору 26 квітня ворог завдав 35 авіаційних ударів по заводу "Азовсталь" за день - ворог цілеспрямовано нищить маріупольців. Також рашисти з артилерії обстрілюють підходи до заводу, не даючи жодної змоги евакуюватися мирним жителям.

Українська Омбудсвумен розповіла, що у самому місті окупанти проводять обшуки, вриваючись у всі вцілілі домівки. Житло, яке, на думку загарбників, придатне для проживання військових РФ, помічається символом "Z". Решта розграбовується.

Денісова припускає, що у подальшому спустошені помешкання, очевидно, будуть використані для розселення маріупольців.

"У місті не вистачає їжі. Чоловіки можуть отримати хоч якийсь "пайок" лише у разі участі у розборі завалів, копанні могил та виконання інших робіт для окупантів. У "найкращих" традиціях нацистів російські окупанти грабують архівний та культурний фонди маріупольських музеїв. Вочевидь, найбільш "цінні" експонати будуть вивезені до РФ", - написала Людмила Денісова.

Вона вказала на те, що дії РФ у Маріуполі є геноцидом українського народу, відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, та статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду.

  • Бійці "Азову" показали військовий шпиталь на заводі "Азовсталь": поранених оперують у підземеллях.
  • 25 квітня, віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що на заводі "Азовсталь" у Маріуполі перебувають більше тисячі жінок і дітей та понад 500 поранених.
  • 26 квітня офіс Генсека ООН оприлюднив заяву, у якій йдеться про те, що Путін погодився на залучення ООН і Червоного Хреста до евакуації з "Азовсталі".
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