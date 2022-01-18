"Жоден варіант не знято з розгляду": Псакі про санкції проти РФ, зокрема й відключення від SWIFT

Про це Псакі сказала під час брифінгу у вівторок, 18 січня, передає Еспресо.TV.



За її словами, керівництву РФ доведеться обирати, яким шляхом піти. Якщо країна обере не шлях дипломатії, то наслідки для неї будуть серйозними.



Журналіст запитав представницю Білого дому, чи досі США розглядають ідею санкцій проти Москви, зокрема відключення Росії від міжнародної міжбанківської системи SWIFT.



"Жоден варіант не знято з розгляду", - заявила Псакі у відповідь.



Вона додала, що США продовужють консультуватися з європейськими партнерами у питанні наслідків для Росії у випадку вторгнення.



Нагадаємо, 15 січня сенатор від республіканської партії Марко Рубіо подав новий законопроєкт, який передбачає персональні санкції проти президента Росії Володимира Путіна.

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Сполучені Штати із союзниками розробили 18 сценаріїв на випадок російської агресії проти України



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