Жодне місто в Росії не захищене від війни, Польщу можуть атакувати вагнерівці. Акценти світових ЗМІ 30 липня
У фокусі міжнародних видань була атака безпілотників по центру Москви, а також побоювання про гібридну атаку вагнерівців по території Польщі
На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 30 липня.
Атаки безпілотників по Москві можуть змінити ставлення росіян до війни
Фото: ТАСС
Головною темою ранку неділі стала атака безпілотників на Москву, в результаті якої офісна будівля "Москва-Сіті" зазнала руйнувань. Як пише The Guardian, Росія звинувачує в цьому інциденті Київ. Офіційні особи кажуть, що одна людина отримала поранення внаслідок ударів по російській столиці, відповідальність за які Україна не взяла на себе.
"Атака є останньою в серії нещодавніх нападів безпілотників, у тому числі на Кремль і російські міста поблизу кордону з Україною, у яких Москва звинуватила Київ. Київ поки не коментує, але Україна зазвичай відмовляється брати відповідальність за напади на Росію", - відзначають у The Guardian.
Три українські безпілотники були збиті над Москвою вранці в неділю, повідомило міністерство оборони Росії, внаслідок нападу, який ненадовго закрив міжнародний аеропорт. Раніше цього місяця серія атак безпілотників ненадовго порушувала повітряне сполучення в тому ж аеропорту.
У той час як один з безпілотників був збитий на околиці міста, два інші були "придушені засобами радіоелектронної боротьби" і врізалися в офісний комплекс. Постраждав охоронець, повідомило російське державне інформаційне агентство ТАСС із посиланням на співробітників служби надзвичайних ситуацій.
"Сьогодні вночі атакували українські безпілотники. Незначно пошкоджені фасади двох міських офісних веж", – сказав мер Москви Сергій Собянін.
Як кажуть у The New Your Times, ця атака стало третьою за останній тиждень у Москві, а це свідчить про те, що "жодне місто в Росії чи Україні не захищене від війни".
"Атаки в Москві наразі не призвели до загибелі людей і були набагато менш масштабними, ніж удари, які російські сили завдають щоночі по Україні з використанням ракет і безпілотників, часто вражаючи цивільні цілі. Перші атаки на Москву відбулися на початку травня з вибухами безпілотників на території Кремля, напад, який, за словами офіційних осіб США, швидше за все був здійснений одним із спеціальних військових або розвідувальних підрозділів Києва. Ці атаки перевернули припущення людей у Москві, що за сотні кілометрів від України, бойові дії ніколи не торкнуться їх, і викликали критику щодо того, як президент Володимир Путін веде війну, яка завдала величезних економічних збитків і коштували тисячам солдатів життя", - говорять американські журналісти.
У CNN пишуть, що поки не змогли перевірити походження безпілотників, яких "було небагато" над Москвою в неділю.
Свідок розповів Reuters, що були вибухи та пожежа. "Ми з друзями знімали квартиру, щоб приїхати сюди відпочити, і в якийсь момент ми почули вибух – це було як хвиля, всі підскочили", – сказала жінка. "Було багато диму, і нічого не було видно. Згори було видно вогонь".
Побороти морську державу надводними безпілотниками
Фото: CNN
У CNN опублікували ексклюзивний матеріал про озеро, де випробовують українські надводні безпілотники.
"На секретній тимчасовій військовій базі непримітний фургон і пікап буксирують два сірі об’єкти, покриті брезентом, встановлені на причепи. Під проливним дощем вони нагадують щось більше схоже на бостонський китобійник, а не приховують одну з найретельніше охоронюваних таємниць України. Коли брезент відтягується назад, з’являється сірий гладкий корпус. Завдовжки трохи більше п’яти метрів, його вузька форма нагадує широке каное", - розповідають журналісти.
Ці військово-морські безпілотники, які ніколи раніше не демонструвалися журналістам, все частіше дозволяють українцям атакувати та стежити за росіянами в Чорному морі та на Кримському півострові. Для країни без реального флоту, ці морські безпілотники виявилися життєво важливим інструментом у протистоянні росіянам.
Розробник безпілотника, який побажав залишитися неназваним, сказав, що їх робота над морськими безпілотниками почалася лише після початку війни. Це було "дуже важливо, тому що у нас було не дуже багато сил, щоб протистояти морській державі – Росії. І нам потрібно було розвивати щось своє, тому що у нас не було тих можливостей".
Останні версії безпілотника, які бачив CNN, важать до 1000 кілограмів, з вибуховим навантаженням до 300 кілограмів, радіусом дії 800 кілометрів і максимальною швидкістю 80 км/год.
Вагнерівці можуть зробити гібридну атаку на території Польщі
Фото: reuters
У Politico звернули увагу на слова прем'єр-міністра Польщі, який заявив, що бойовики ПВК "Вагнера" можуть видати себе за мігрантів, щоб потрапити в ЄС. Моравецький попереджає про потенційну "гібридну атаку на територію Польщі".
Група найманців Вагнера в Білорусі підійшла ближче до кордону з Польщею і може влаштувати "гібридну атаку" всередині країни ЄС, видаючи себе за нелегальних мігрантів, попередив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
Виступаючи на прес-конференції, Моравецький сказав, що понад 100 найманців підійшли до міста Гродно, поблизу Сувальського пролому — вузької стратегічної ділянки території Польщі та Литви, яка відокремлює Білорусь від російського анклаву Калінінграда. .
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