На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 30 липня.

Атаки безпілотників по Москві можуть змінити ставлення росіян до війни

Фото: ТАСС

Головною темою ранку неділі стала атака безпілотників на Москву, в результаті якої офісна будівля "Москва-Сіті" зазнала руйнувань. Як пише The Guardian, Росія звинувачує в цьому інциденті Київ. Офіційні особи кажуть, що одна людина отримала поранення внаслідок ударів по російській столиці, відповідальність за які Україна не взяла на себе.

"Атака є останньою в серії нещодавніх нападів безпілотників, у тому числі на Кремль і російські міста поблизу кордону з Україною, у яких Москва звинуватила Київ. Київ поки не коментує, але Україна зазвичай відмовляється брати відповідальність за напади на Росію", - відзначають у The Guardian.

Три українські безпілотники були збиті над Москвою вранці в неділю, повідомило міністерство оборони Росії, внаслідок нападу, який ненадовго закрив міжнародний аеропорт. Раніше цього місяця серія атак безпілотників ненадовго порушувала повітряне сполучення в тому ж аеропорту.

У той час як один з безпілотників був збитий на околиці міста, два інші були "придушені засобами радіоелектронної боротьби" і врізалися в офісний комплекс. Постраждав охоронець, повідомило російське державне інформаційне агентство ТАСС із посиланням на співробітників служби надзвичайних ситуацій.

"Сьогодні вночі атакували українські безпілотники. Незначно пошкоджені фасади двох міських офісних веж", – сказав мер Москви Сергій Собянін.

Як кажуть у The New Your Times, ця атака стало третьою за останній тиждень у Москві, а це свідчить про те, що "жодне місто в Росії чи Україні не захищене від війни".

"Атаки в Москві наразі не призвели до загибелі людей і були набагато менш масштабними, ніж удари, які російські сили завдають щоночі по Україні з використанням ракет і безпілотників, часто вражаючи цивільні цілі. Перші атаки на Москву відбулися на початку травня з вибухами безпілотників на території Кремля, напад, який, за словами офіційних осіб США, швидше за все був здійснений одним із спеціальних військових або розвідувальних підрозділів Києва. Ці атаки перевернули припущення людей у Москві, що за сотні кілометрів від України, бойові дії ніколи не торкнуться їх, і викликали критику щодо того, як президент Володимир Путін веде війну, яка завдала величезних економічних збитків і коштували тисячам солдатів життя", - говорять американські журналісти.

У CNN пишуть, що поки не змогли перевірити походження безпілотників, яких "було небагато" над Москвою в неділю.

Свідок розповів Reuters, що були вибухи та пожежа. "Ми з друзями знімали квартиру, щоб приїхати сюди відпочити, і в якийсь момент ми почули вибух – це було як хвиля, всі підскочили", – сказала жінка. "Було багато диму, і нічого не було видно. Згори було видно вогонь".

Побороти морську державу надводними безпілотниками

Фото: CNN

У CNN опублікували ексклюзивний матеріал про озеро, де випробовують українські надводні безпілотники.

"На секретній тимчасовій військовій базі непримітний фургон і пікап буксирують два сірі об’єкти, покриті брезентом, встановлені на причепи. Під проливним дощем вони нагадують щось більше схоже на бостонський китобійник, а не приховують одну з найретельніше охоронюваних таємниць України. Коли брезент відтягується назад, з’являється сірий гладкий корпус. Завдовжки трохи більше п’яти метрів, його вузька форма нагадує широке каное", - розповідають журналісти.

Ці військово-морські безпілотники, які ніколи раніше не демонструвалися журналістам, все частіше дозволяють українцям атакувати та стежити за росіянами в Чорному морі та на Кримському півострові. Для країни без реального флоту, ці морські безпілотники виявилися життєво важливим інструментом у протистоянні росіянам.

Розробник безпілотника, який побажав залишитися неназваним, сказав, що їх робота над морськими безпілотниками почалася лише після початку війни. Це було "дуже важливо, тому що у нас було не дуже багато сил, щоб протистояти морській державі – Росії. І нам потрібно було розвивати щось своє, тому що у нас не було тих можливостей".

Останні версії безпілотника, які бачив CNN, важать до 1000 кілограмів, з вибуховим навантаженням до 300 кілограмів, радіусом дії 800 кілометрів і максимальною швидкістю 80 км/год.

Вагнерівці можуть зробити гібридну атаку на території Польщі

Фото: reuters

У Politico звернули увагу на слова прем'єр-міністра Польщі, який заявив, що бойовики ПВК "Вагнера" можуть видати себе за мігрантів, щоб потрапити в ЄС. Моравецький попереджає про потенційну "гібридну атаку на територію Польщі".

Група найманців Вагнера в Білорусі підійшла ближче до кордону з Польщею і може влаштувати "гібридну атаку" всередині країни ЄС, видаючи себе за нелегальних мігрантів, попередив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Виступаючи на прес-конференції, Моравецький сказав, що понад 100 найманців підійшли до міста Гродно, поблизу Сувальського пролому — вузької стратегічної ділянки території Польщі та Литви, яка відокремлює Білорусь від російського анклаву Калінінграда. .