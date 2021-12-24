Журналістів дезінфікували сріблом: на пресконференцію Путіна Кремль витратив 1,5 мільйона доларів
117 мільйонів рублів (понад $1,5 млн) витратило Управління справами президента Росії на організацію пресконференції Володимира Путіна
Про це пишуть російські ЗМІ, зазначає "Радіо Свобода".
Зокрема, 1,4 мільйона рублів (понад $19 тис.) пішло на дезінфекцію журналістів. Стільки грошей пішло на дводенну оренду шести дезінфекційних кабін, які були встановлені при вході, і засобів із частинками срібла, що розпорошувалося на кожного, хто проходить через кабіни.
Сайт "Медуза" з'ясував, що немає лікарських організацій чи організацій з охорони здоров`я, які б рекомендували дезінфекцію сріблом.
23 грудня в московському Манежі відбулася передноворічна пресконференція президента Росії Володимира Путіна. Кореспондент українського агентства УНІАН Роман Цимбалюк не пішов на неї. Він, зокрема, заявив, що адміністрація президента РФ організувала проти нього не тільки травлю, а й цілком реальну справу, проте пресслужба Путіна чекала на його прихід.
Президент Росії зробив кілька заяв на адресу України:
- "Наші подальші дії будуть залежати від гарантій безпеки РФ" - про можливе вторгнення в Україну;
- "Зеленський потрапив під вплив "нациків"
- "Складається враження, що в Україні готують третю військову операцію"
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.12
Купівля 27.12Продаж 27.36
-
EUR
Купівля 30.58Продаж 31.01
- Актуальне
- Важливе