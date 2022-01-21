Зі схованкою у мільйони рублів й тисячі доларів та з окупаційним номерним знаком: на Луганщині прикордонники затримали авто
У Луганській області на пункті пропуску Милове прикордонники виявили в автомобілі схованку з більш ніж 1,8 млн рублів РФ і $2 900
Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
Зазначається, що у пункт пропуску транспортним засобом "Шевроле" прибув 40-річний громадянин України. Під час прикордонного контролю мешканець тимчасово непідконтрольної території Донецької області поводився нервово, на що відреагували прикордонники Луганського загону.
Згодом під час поглибленого огляду автівки, в багажному відділенні під обшивкою, прикордонники виявили понад 1,8 млн рублів РФ та $2,9 тис.
Також у схованці знайдено номерні знаки, видані сепаратистською "владою". Чоловік пояснив, що йому пообіцяли 2% суми, яку він перевезе.
Співробітники митниці склали протокол, незадекларовані гроші конфіскували. Номерні знаки були передані правоохоронцям.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.15
Купівля 28.15Продаж 28.42
-
EUR
Купівля 31.86Продаж 32.26
- Актуальне
- Важливе