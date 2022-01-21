Зі схованкою у мільйони рублів й тисячі доларів та з окупаційним номерним знаком: на Луганщині прикордонники затримали авто

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.



Зазначається, що у пункт пропуску транспортним засобом "Шевроле" прибув 40-річний громадянин України. Під час прикордонного контролю мешканець тимчасово непідконтрольної території Донецької області поводився нервово, на що відреагували прикордонники Луганського загону.



Згодом під час поглибленого огляду автівки, в багажному відділенні під обшивкою, прикордонники виявили понад 1,8 млн рублів РФ та $2,9 тис.



Також у схованці знайдено номерні знаки, видані сепаратистською "владою". Чоловік пояснив, що йому пообіцяли 2% суми, яку він перевезе.



Співробітники митниці склали протокол, незадекларовані гроші конфіскували. Номерні знаки були передані правоохоронцям.



