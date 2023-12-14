Зібров зізнався, як реагує, коли чує російську мову від молоді

Про це він сказав у інтервʼю Дмитру Гордону.

66-річний український естрадний співак та народний артист Павло Зібров розповів, як реагує на російську мову. Особливо його розчаровують молоді люди.

"Я сіпаюся, коли чую російську мову. Хай старші говорять, там претензій ніяких немає. А буває молодь, 12 років, підлітки. І я думаю: вас же вчила вже українська школа повністю українською мовою. Чи студенти, кому за 30 років. Як ви зараз спілкуєтесь між собою? Причому голосно ж", - обурився артист.

Він зазначив, що не проходить повз і робить зауваження.

"Я іноді роблю зауваження. Підходжу: Ти звідки? З Києва? Якою мовою ти говориш? - переповів свою розмову з російськомовною молоддю Зібров і додав: - Мене дратує російська мова, мене дратують російські пісні, якщо я десь чую. У соцмережах ще можна десь побачити, ще багато де є. У мене якась до російської мови зараз стала огида така".

У інтервʼю наприкінці жовтня співак заявив, що варто відібрати в Таїсії Повалій українське громадянство, адже російська пропаганда активно використовує співачку, представляючи її як уособлення України, що підтримує війну.