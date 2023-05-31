Про це інформує Державне бюро розслідувань.

Після 24 лютого 2022 року зловмисники зрадили присягу та почали працювати у незаконно створеному органі - один обійняв посаду заступника командира взводу патрульно-постової служби "народної міліції", а інший - став старшим інспектором.

Один із фігурантів спільно з російськими спецслужбами проводив "каральні операції", зокрема вилучав майно у патріотично налаштованих мирних жителів, аби змусити їх до покори.

"Також він брав участь в обшуках вдома у місцевого голови громади. Фігурант ставив посадовця та його неповнолітніх дітей на коліна, приставляв їм до скроні зброю, погрожував депортацією або навіть розстрілом у разі незгоди працювати на окупаційний режим", - розповіли правоохоронці.

Нині зловмисники досі працюють на ворога: "контролюють" порядок, агітують співпрацювати з РФ та отримують зарплатню у рублях.

Працівники ДБР заочно повідомили двом колишнім правоохоронцям з Генічеська про підозру у державній зраді. Їм загрожує довічне позбавлення волі.