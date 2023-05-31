Зрадили присягу та знущалися з мирних жителів: експравоохоронцям з Генічеська загрожує довічне ув'язнення
Двоє колишніх правоохоронців з Генічеська перейшли на бік РФ, брали участь у каральних операціях. Один з них приставляв зброю до скроні голови громади та його дітей
Про це інформує Державне бюро розслідувань.
Після 24 лютого 2022 року зловмисники зрадили присягу та почали працювати у незаконно створеному органі - один обійняв посаду заступника командира взводу патрульно-постової служби "народної міліції", а інший - став старшим інспектором.
Один із фігурантів спільно з російськими спецслужбами проводив "каральні операції", зокрема вилучав майно у патріотично налаштованих мирних жителів, аби змусити їх до покори.
"Також він брав участь в обшуках вдома у місцевого голови громади. Фігурант ставив посадовця та його неповнолітніх дітей на коліна, приставляв їм до скроні зброю, погрожував депортацією або навіть розстрілом у разі незгоди працювати на окупаційний режим", - розповіли правоохоронці.
Нині зловмисники досі працюють на ворога: "контролюють" порядок, агітують співпрацювати з РФ та отримують зарплатню у рублях.
Працівники ДБР заочно повідомили двом колишнім правоохоронцям з Генічеська про підозру у державній зраді. Їм загрожує довічне позбавлення волі.
- Також нещодавно заочно оголосили підозру пособнику загарбників з Херсонщини, який під час окупації здавав їм патріотично налаштованих односельчан та забезпечував російських військових харчами і матеріальними ресурсами.
- Крім того, Служба безпеки викрила на шпигунстві співробітника прикордонного управління ФСБ РФ. Він намагався створити агентурну мере.
- Водночас старості села на Донеччині, яка перейшла на бік ворога і зливала інформацію про односельців, заочно оголосили підозру у держзраді та колабораціонізмі.
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