ЗРК Stormer: британські невидимки із супершвидкими ракетами, які масово знищують російські безпілотники

Еспресо розповідає, що таке ЗРК "Стормер", які його характеристики, чим особливі його ракети і що кажуть про британські комплекси в ЗСУ.

Коротко про те, що у тексті:

Що таке ЗРК Stormer

Скільки ЗРК "Стормер" передали Україні й де їх застосовують

Як працює ЗРК Stormer

Особливості ЗРК "Стормер"

Тактико-технічні характеристики

Захисники України про ЗРК Stormer HVM

Що таке ЗРК Stormer

Перші бронемашини під назвою Stormer з'явилися в 1970-х, коли компанія Alvis Vickers вирішила на базі нового на той час британського танка Scorpion створити бронетранспортер. Так виник гусеничний БТР "Стормер". Згодом, крім базової модифікації, були створені самохідні зенітні установки та міномети, розвідувальні бронемашини, БТР для укладання мостів, для евакуації тощо. У бронетранспортері застосовано легкий і водночас міцний зварний алюмінієвий корпус з протикульовим та протиуламковим захистом.

Фото: thetimes

У 1997 році був представлений зенітно-ракетний комплекс Stormer HVM (High Velocity Missiles – високошвидкісні ракети). Фактично на бронетранспортер Stormer встановили відразу 8 пускових установок для ракет StarStreak, які можуть знищувати повітряні цілі на дальності до 7 км та на висоті до 7 км. Також існують модифікації "штрормерів", що використовують ракети Marlet LMM. Головне призначення комплексу – знищувати гелікоптери та літаки, що летять на низьких висотах. Найближчим аналогом до цього ЗРК в українській армії називають "Стрілу-10". Але можливості Stormer HVM вищі завдяки тепловізору, системі наведення та сучаснішим ракетам.

За часи свого існування експортувався до Індонезії, Малайзії та Оману.

Скільки ЗРК "Стормер" передали Україні й де їх застосовують

У квітні 2022 року стало відомо, що для боротьби з авіацією на низьких висотах Україна отримає від Великої Британії установки Stormer HVM.

"Це надзвичайно ефективна, високомобільна бойова машина, яка завдасть серйозної шкоди будь-яким спробам авіації завдати удару з малої висоти", – зазначив тоді екскомандувач британськими військами в Афганістані Річард Кемп.

Станом на липень того ж року Велика Британія вже передала Україні перші шість установок ЗРК Stormer, перші шість установок уже прибули на фронт, а ОК "Південь" поширив відео роботи "стормерів" на фронті.

У серпні, звітуючи про успіхи за добу – 4 ворожі безпілотники типу "Орлан-10" та рашистський штурмовик типу Су-25 – пресслужба ілюструвала саме "Стормером". Відео пересування цієї техніки біля Вугледару в лютому 2023 року публікував журналіст AFP Арман Солдін. Там "штормери" прикривали захисників України від повітряних нападів з боку загарбників.

За інформацією Defense Express, британська армія має всього 60 комплексів Stormer HVM. Тому передачу навіть шести з них для ЗСУ військові оглядачі називали "вагомою підтримкою". Пропагандистські канали рашистів поширювали відео з влучанням у ЗРК дрона-камікадзе "Ланцет". Stormer почав горіти, а рашисти відразу оголосили про його повне знищення. Однак українські військові спростували заяви окупантів, оприлюднивши фото пошкодження пускової турелі та частини корпусу. Після такого зіткнення "Стормер" підлягає ремонту, відтак усі передані британцями Stormer HVM продовжують бити авіацію загарбників.

Як працює ЗРК Stormer

"Штормери" відзначаються високою мобільністю та компактними габаритами, наголошують в огляді від АрміяInform. У його передньому відсіку встановлено дизельний двигун Perkins T6 3544, потужністю 250 к.с., що здатен розганяти майже 14-тонну машину до 80 км/год. При цьому запас ходу сягає 600 кілометрів.

Гусеничне шасі забезпечує добру прохідність. Крім алюмінієвої броні, що захищає від осколків і куль екіпаж із трьох осіб (командир, навідник, водій), Stormer додатково обладнують системою захисту від ядерних, біологічних і хімічних загроз.

Фото: Mike Weston/MOD

"На даху Stormer HVM змонтована спеціальна поворотна пускова установка для восьми ракет Starstreak. Ще 12 ракет зберігається у кормовому відсіку корпусу. Поряд із пусковою установкою встановлено панорамний приціл з тепловізійним каналом і система попередження про повітряну загрозу для розпізнавання цілей та визначення їхньої пріоритетності. За деякою інформацією, Stormer може виявляти літаки на відстані 18 км і вертольоти на відстані 8 км. При цьому від захоплення цілі до запуску ракети проходить менше ніж 5 секунд", – йдеться в матеріалі.

У британському ЗРК використовують спосіб наведення за принципом польоту в лазерному промені. Автоматика комплексу підсвічує ціль, а ракета утримується у промені та вражає її. Ракета після пуску летить зі швидкістю понад 1 км/сек, що дає ворожому літальному апарату вкрай мало часу для маневрів.

Особливості ЗРК "Стормер"

Stormer HVM працює на невеликих відстанях і нагадує типову ЗРК. Однак від аналогів він відрізняється своєю головною особливістю – комплекс не має радіолокаційної станції, тож він нічого не випромінює. Без випромінювання "штромер" не може бути зафіксований бортовими системами попередження про загрозу, які встановлюються на літальних апаратах. Тому ЗРК Stormer часто називають "невидимками".

"Чому саме "невидимі", все через їх особливість наводити ракети на ціль у напівавтоматичному режимі. Це робить британський ЗРК, в прямому сенсі того слова "невидимим" для бортових датчиків радіолокаційного опромінення, які стоять на ворожих вертольотах та літаках", - пояснювали в ОК "Південь".

Defense Express також звертає увагу на важливу особливість ракет StarStreak – замість уламково-фугасної бойової частини використовують три окремих суббоєприпаси – "дротики", котрі вражають ціль на кінцевому етапі атаки. Тобто при наближенні до цілі ракета розпадається на три "дротики", втричі збільшуючи ймовірність успішного ураження та знищення цілі. Кожен із них може розганятись до швидкості 3-х Махів, має власну систему наведення за "лазерною стежкою" та підривач сповільненої дії. До того ж дротики складаються з подвійної частини – основного та тандемного заряду, який проходить обшивку та вибухає всередині.

ракета Starstreak, фото: armyinform

Якщо ракети Starstreak працюють за принципом дії джавелінів і не потребують супроводу оператора, то Marlet LMМ супроводжуються оператором до самої цілі. перевага цих ракет у тому, що в оператора більше часу для наведення (ракета Martlet має швидкість 510 м/с, а швидкість StarStreak перевищує 1,3 км/с).

Тактико-технічні характеристики

Довжина – 5,6 м

Ширина – 2,8 м,

Висота – 3,4 м,

Вага – 12,7 т,

Екіпаж – 3 особи,

Десант – 8 осіб,

Швидкість – 80 км/год,

Потужність двигуна – 250 к.с.,

Озброєння – 8 ракет "земля-повітря",

Дальність стрільби – 6 км ракетою Martlet, 7 км ракетою StarStreak

Захисники України про ЗРК Stormer HVM

"Стормер" не підходить для захисту глибокого тилу від атак ракет чи дронів, його головне завдання – захищати військових на фронті та прифронтових територіях. Там великим викликом стала значна кількість російських безпілотників, вслід за польотом яких ідуть чи артилерійський обстріл, чи наступ рашистських військ.

Фото: armyinform

"На цьому напрямку ми знищили 20 цілей типу "безпілотники". Різних видів було – це "Орлани", Zala, Supercam. Такий комплекс важливий там, де йдуть найбільше бої, де йде прорив противника, багато літає безпілотників. Ми стараємося допомагати артилерії, бо якщо літають безпілотники – артилерія не працює. Не працює артилерія – не допомагає піхоті. Тобто тоді уже дуже складно працювати", – пояснював у коментарі "Радіо Свобода" командир екіпажу ЗРК Stormer Антон.

Він розповідав цікаву деталь – ЗРК Stormer військовий опанував вже безпосередньо на фронті, під час бойової роботи. Раніше вчився експлуатувати радянські ЗРК ближньої дії ("Стріла-10", "Шилка", ЗРГК "Тунгуска"). За рік роботи на "Стормері" знищив 55 ворожих безпілотників.

Інший екіпаж, з яким спілкувалися кореспонденти Армії Inform пройшов кількамісячні навчання у Великій Британії.

"Англійські інструктори були вражені нашим досвідом з технічної підготовки. Ми швидко змогли опанувати всі нюанси експлуатації цього зразка техніки. Під час підготовки я мав уразити близько 1000 умовних повітряних цілей. На фронті, якщо літак потрапив на супроводження нашої ракети, він уже не втече. Швидкість ракети приблизно 1 кілометр за секунду. На 90 відсотків у будь-яких випадках ціль буде вражена", – розповідав оператор ЗРК Stormer Ярослав.

"Ми можемо віднайти ціль, швидко вразити її та миттєво покинуту вогневий рубіж. Пілот повітряного судна до останнього не знатиме, що його ведуть" – каже командир ЗРК Stormer Ігор.

Бійці наголошують, що відсутність радара, хоча й дарує їм "невидимість", водночас додає роботи. Принципу "вистрелив і забув" тут немає. Є джойстик, який треба вести ракету за лазером. Випадки, коли розрахунок рятувала броня, траплялися не раз.

"Раз були виїхали на готовність, буквально хвилин 5 простояли й почала "арта" по нас крити. Переді мною розірвався снаряд, я його побачив, одразу на газ надавив і тікати. Тікати на ній добре – вона майже 80 кілометрів їде в годину. І маневрова. Непогана машина, гарна", – розповідав механік-водій екіпажу Андрій.

Бійці хвалять британську машину – кажуть, у 90% пуски ефективні. Але, наголошують, що треба більше як ракет, так і бойових машин.



