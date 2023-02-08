ЗСУ ліквідували рашиста, який глумився над прапором України, і є у базі "Миротворець", - офіцер Штефан
Українські захисники продовжують ліквідовувати російських окупантів-терористів, які воюють проти нашої країни
Про це інформує в телеграмі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).
ЗСУ успішно "демобілізували" росіянина Скворцова Дениса, який воював проти України ще з 2014 року. Терорист є у базі "Миротворець".
У мережі є фото, як Скворцов глумиться над прапором України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.67
Купівля 39.67Продаж 40.32
-
EUR
Купівля 42.17Продаж 43.08
- Актуальне
- Важливе