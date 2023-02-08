ЗСУ ліквідували рашиста, який глумився над прапором України, і є у базі "Миротворець", - офіцер Штефан

Про це інформує в телеграмі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

ЗСУ успішно "демобілізували" росіянина Скворцова Дениса, який воював проти України ще з 2014 року. Терорист є у базі "Миротворець".

У мережі є фото, як Скворцов глумиться над прапором України.