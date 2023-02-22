ЗСУ ліквідували рашиста з ПВК Вагнера, який сидів у в'язниці за численні злочини, - офіцер Штефан
Українські воїни продовжують ліквідовувати російських окупантів, які воюють проти нашої країни
Про це інформує в телеграмі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).
"Дураков Сергій (з прізвищем не помилився) мав хороший бойовий досвід. Сидів за п'яне водіння, розкрадання, катування з особливою жорстокістю, розбій, пограбування та вбивство. Записався до ПВК Вагнера і нарешті амністувався достроково", - пише Штефан.
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