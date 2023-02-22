ЗСУ ліквідували рашиста з ПВК Вагнера, який сидів у в'язниці за численні злочини, - офіцер Штефан

Про це інформує в телеграмі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

"Дураков Сергій (з прізвищем не помилився) мав хороший бойовий досвід. Сидів за п'яне водіння, розкрадання, катування з особливою жорстокістю, розбій, пограбування та вбивство. Записався до ПВК Вагнера і нарешті амністувався достроково", - пише Штефан.