ЗСУ на Півдні вразили ворожі системи ППО, опорні пункти, склади боєприпасів, мости та живу силу
У Херсоні тактична авіація України уразила засоби ворожої протиповітряної оборони, а також скупчення живої сили і техніки в Новопетрівці й Ольгиному
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"О півдні диверсійно-розвідувальна група ворога в кількості близько 10 осіб спробувала провести штурмові дії на напрямку Добропілля – Добрянка. Успіху не мала, відійшла. В решті дій превалює тактика дистанційних обстрілів та авіаційних ударів. Так, протягом дня нанесено один ракетний та чотири авіаційних удари", - йдеться у повідомленні.
По Миколаєву ворог випустив 2 реактивних снаряди з системи залпового вогню "Смерч". Влучено по відкритих поверхнях за містом. Втрат і руйнувань немає.
А вздовж лінії зіткнення відпрацювала ворожа штурмова авіація і гелікоптери. Обійшлося без втрат з української сторони.
Українська тактична авіація уразила засоби ворожої протиповітряної оборони в Херсоні, опорний пункт в Новопетрівці та скупчення ворожої живої сили і техніки там же та в Ольгиному.
Ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ виконано понад 250 вогневих завдань.
Підтверджені втрати ворога складають 24 загарбники, 2 РСЗВ "Смерч", 3 самохідні гармати "Гіацинт", самохідну гармату артилерії "Піон", самохідну артилерійсько-мінометну установку "Нона", 5 одиниць броньованої і автотехніки.
У районі Інженерного і Чорнобаєвки знищено склади з боєприпасами.
Остаточні втрати ворога дорозвідуються.
Ураження Антонівського та Дар’ївського мостів не дозволяє їх використовувати для прямування важкої техніки.
У корабельному угрупованні ворожого флоту знов напоготові 4 ракетоносії – 2 надводних і 2 підводних – з 24 ракетами "Калібр" у спорядженні.
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