ЗСУ не послаблюють захист Києва попри маневри РФ, - Міноборони
Часткове відведення армії РФ у Київській та Чернігівській області не дає підстав зменшувати оборону на цих напрямках
Про це на брифінгу в Українському медіа-центрі сказав речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.
"Ми спостерігаємо, що російські підрозділи частково відводяться з території Київської, Чернігівської областей. Разом з тим, що саме у ворога є на меті, ми в подальшій перспективі прогнозувати не можемо, і це не дає нам підстави зменшувати рівень оборони наших міст, в тому числі і столиці”, - сказав Мотузяник.
За його словами, зараз у РФ недостатньо ресурсів для штурму Києва.
- 1 квітня Генштаб повідомив, що ЗСУ відновили контроль над 28 населеними пунктами на Київщині та Чернігівщині.
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