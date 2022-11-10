ЗСУ протягом доби вразили 15 районів скупчення окупантів, склади з боєприпасами і засоби ППО ворога
10 листопада Збройні Сили України протягом доби уразили склади з боєприпасами, ППО та щонайменше 15 районів зосередження армії Росії
Про це інформує в фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.
"Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала по ворогу 8 ударів", - пише пресслужба.
Повідомляється, що під удари ЗСУ потрапили сім районів зосередження російських окупантів, боєприпасів і військової техніки.
Також зазнала руйнувань позиція засобів протиповітряної оборони ворога.
10 листопада українські бійці ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, вісім районів зосередження живої сили, озброєння і техніки, два склади боєприпасів, п'ять засобів ППО та інші військові об’єкти рашистів.
- 1 листопада воїни 15-ї бригади артрозвідки знищили ворожий міномет, РСЗВ, склад БК та РЕБ. А 2 листопада стало відомо, що франківські тероборнівці та бійці 44-ї артбригади ЗСУ знищили три ворожі розрахунки "Гіацинт-Б".
- 3 листопада прикордонники за допомогою дрона від чернівецьких волонтерів знищили спостережний пункт окупантів на Донеччині, а військові "єгері" спалили російський БТР.
- Воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України знищили підрозділ російських загарбників та деокупували один з тимчасово зайнятих ворогом населених пунктів Харківщини.
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