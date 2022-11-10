Про це інформує в фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.

"Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала по ворогу 8 ударів", - пише пресслужба.

Повідомляється, що під удари ЗСУ потрапили сім районів зосередження російських окупантів, боєприпасів і військової техніки.

Також зазнала руйнувань позиція засобів протиповітряної оборони ворога.

10 листопада українські бійці ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, вісім районів зосередження живої сили, озброєння і техніки, два склади боєприпасів, п'ять засобів ППО та інші військові об’єкти рашистів.

1 листопада воїни 15-ї бригади артрозвідки знищили ворожий міномет, РСЗВ, склад БК та РЕБ. А 2 листопада стало відомо, що франківські тероборнівці та бійці 44-ї артбригади ЗСУ знищили три ворожі розрахунки "Гіацинт-Б".

3 листопада прикордонники за допомогою дрона від чернівецьких волонтерів знищили спостережний пункт окупантів на Донеччині, а військові "єгері" спалили російський БТР.

Воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України знищили підрозділ російських загарбників та деокупували один з тимчасово зайнятих ворогом населених пунктів Харківщини.