ЗСУ збили російський Мі-35, - Міноборони

Про це заявили в Міноборони.



"Слава нашим підрозділам ППО! Мі-35 недолетів на "навчання"", - повідомили в міністерстві.

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