Звернутися до сімейного лікаря: у Чернівцях пацієнтам дозволили брати додому кисневі концентратори з медзакладів

Про це повідомляє у Facebook Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради.



"Хворі, які вдома потребують тривалої кисневої підтримки, можуть взяти концентратор у користування абсолютно безкоштовно. Щоби отримати кисневий концентратор, пацієнту потрібно звернутися до свого сімейного лікаря, який визначить об'єктивну потребу та необхідність дотації кисню на дому", - розповіла заступниця начальниці управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради Галина Бовкун.



Наразі у чернівецьких медзакладах первинної допомоги є загалом 41 кисневий концентратор, який містяни можуть брати у користування.



Кисневі концентратори є у наступних установах:

КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги "Роша" - 9 шт.;

КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги "Садгора" - 9 шт.;

КНП "Міська поліклініка №1" - 9 шт.;

КНП "Міська поліклініка №2" - 6 шт.;

КНП "Міська поліклініка №3" - 6 шт.;

КНП "Міська поліклініка "Гравітон" - 2 шт.