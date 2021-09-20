Звернутися до сімейного лікаря: у Чернівцях пацієнтам дозволили брати додому кисневі концентратори з медзакладів
У Чернівцях пацієнтам дозволили брати з поліклінік і центрів первинної медико-санітарної допомоги у тимчасове користування кисневі концентратори
Про це повідомляє у Facebook Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради.
"Хворі, які вдома потребують тривалої кисневої підтримки, можуть взяти концентратор у користування абсолютно безкоштовно. Щоби отримати кисневий концентратор, пацієнту потрібно звернутися до свого сімейного лікаря, який визначить об'єктивну потребу та необхідність дотації кисню на дому", - розповіла заступниця начальниці управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради Галина Бовкун.
Наразі у чернівецьких медзакладах первинної допомоги є загалом 41 кисневий концентратор, який містяни можуть брати у користування.
Кисневі концентратори є у наступних установах:
- КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги "Роша" - 9 шт.;
- КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги "Садгора" - 9 шт.;
- КНП "Міська поліклініка №1" - 9 шт.;
- КНП "Міська поліклініка №2" - 6 шт.;
- КНП "Міська поліклініка №3" - 6 шт.;
- КНП "Міська поліклініка "Гравітон" - 2 шт.
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