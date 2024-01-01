Світ

№ 1. Кількість точок напруги зросла. Дві зони вже палає: Україна/Росія і Західна Азія. Наш конфлікт наразі на піку. У другого є потенціал масштабування: загроза війни Ізраїлю і США проти Ірану, з залученням Саудівської Аравії — актуальна. Є кілька зон, де запалати може "ось-ось": Гаяна, Сахель, Південнокитайське море, Тайвань.

№ 2. Потенціал зростання хаосу не вичерпано через вразливість Заходу. Інституції США і Європи проходять найбільше випробування на стійкість з Другої світової. А американські — через суспільний розкол — цілком можливо, і з часів Громадянської. Це дуже спокушає агресивні диктатури.

№ 3. Європа виявляє більшу стійкість до популізму, ніж США. На перемогу правих популістів у Словаччині відповіла Польща, де праві популісти владу втратили. Новий нідерландський уряд буде більш поміркованим, ніж очікувалося. У війні України проти агресора Європа, попри проблеми з відновленням виробництва зброї, демонструє послідовність і позитивну динаміку. Так, Орбан поки блокує програму підтримки, але вона буде реалізована — або через інститути ЄС, або від країн напряму.

Війна

№ 4. Жодна сторона не досягла значних територіальних зсувів стратегічного рівня. Росіяни — під час їхнього зимового наступу, ЗСУ — влітку-восени. При цьому баланс підтверджених втрат під час українського наступу на Півдні все одно на користь ЗСУ. Це взагалі доволі унікальне досягнення.

№ 5. Україна розширила можливості вести війну = почала системно атакувати територію РФ + наростила виробництво дронів, озброєння та боєприпасів у рази. Хоча ще є над чим працювати.

№ 6. Україна подолала домінування РФ на Чорному морі. У Крим ЗСУ ще не увійшла, але російський флот його майже залишив. Це дозволило розблокувати українські порти. Що для держави без власного флоту — круто.

Україна

№ 7. Економіка відштовхнулася від дна. Три останні квартали відновлюється (це не зростання і тим більше не розвиток, це саме відновлення) на 8+%, за підсумками року зросте на 5% (база порівняння - 1 кв. 2022 - висока).

№ 8. Старт перемовин про вступ до ЄС. Можливо, це найбільш важлива подія з зовнішньополітичних, бо сам процес перемовин дозволяє створити додатковий тиск на політиків в питання реформування країни + відкриває для нас фінансові інструменти ЄС.

№ 9. Накопичена втома і природне згасання "єднання навколо прапору" призвело до пригадування, що суспільство має багато економічних, соціальних, політичних, культурних точок розколу. Майже всі політики й наближені не втримались від гри на розбіжностях. Як підсумок: за рік у нас не було жодної великої невдачі (крім невиправданих сподівань), але ми дали можливість РФ дискредитувати державу в очах українців за допомогою українців. Це шкідливо. Треба згадати, що можливість шпиняти один одного прямо залежить від збереження країни.

Росія

№10. Економіка виявилася стійкою, але не "безсмертною". Через професіоналізм економічної команди та неефективні санкції проти енергетики. Росії вистачило грошей на виплати бюджетникам, оплату війни й оборонні замовлення. Та вже під кінець року ситуація почала погіршуватися, інструментами балансування залишилися енергоресурси (де наші партнери нарешті почали "підкручувати" санкції), девальвація та інфляція.

№ 11. Втома від війни наздоганяє. Кількість людей, що підтримують перемовини вже перевищує кількість “войовничих” (48% проти 39%). Сюди ж додається і наростальне насилля від тих, хто "повернувся з СВО", яке теж лякає суспільство.

№ 12. Бунт Пригожина викрив, що державна система дуже вразлива, а готовність росіян ставати на захист режиму Путіна майже нульова. Російські еліти й суспільство накопичили величезну кількість суперечностей, які будуть тільки загострюватися з кожним місяцем війни. А рівень радикалізації прихильників і противників війни зростатиме. У тому числі серед її учасників.

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Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

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