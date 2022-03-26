13 одиниць військової техніки, зброя та боєприпаси, - поліція Полтавщини прозвітувала про превентивну роботу в умовах війни
За 30 діб широкомасштабної війни Росії проти України поліція Полтавщини вилучила з незаконного обігу понад 30 одиниць різноманітної зброї та воєнну техніку
Про це повідомляє начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов, інформує Еспресо.TV
"Від початку вторгнення Росії в Україну поліцейські Полтавщини вилучили з незаконного обігу 11 танків, 2 бронеавтомобіля, 8 кулеметів, 9 автоматів, 5 гвинтівок, 10 пістолетів, близько 4000 патронів різного калібру, 14 гранат та близько 200 одиниць інших боєприпасів", - йдеться у повідомленні.
Слідчими поліції Полтавської області, за процесуального керівництва прокуратури, розслідується 31 кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
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