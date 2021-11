14 українських письменників розкажуть про тих, хто творить Різдво

Її упорядниця та авторка одного з оповідань – українська письменниця, літературознавиця та перекладачка, що мешкає в США – Оксана Лущевська. У збірці читач знайде 14 історій сучасних українських дитячих авторів, серед яких: Галина Вдовиченко, Сергій Осока, Катерина Міхаліцина, Володимир Арєнєв, Валентина Вздульська, Христя Венгринюк та інші. Ілюстрації до збірки зробила художниця та письменниця Інна Масляк. До речі, одна з її книжок цього року ввійшла в LonglistWorldIllustrationAwards2021 в Лондоні.

"Хто творить Різдво" побачить світ вже у грудні. Видання містить оповідання про людей, які завдяки своїм професіям з року в рік допомагають підтримувати та формувати українські святкові традиції. А ще тут йдеться про тих, хто робить добро на свята й не тільки.

"Ідея створити книжку,– говорить Оксана Лущевська, – виникла при читанні британського журналу The Simple Things, який видається інді-видавництвом The Iceberg Press. В одній статті йшлося про локальність і кількох людей, які творили атрибутику Різдва. І ще йшлося про те, як їх підтримати, власне, де придбати їхню продукцію. Ідея підтримки локального популярна і в США, де я живу з 2004 року. На будь-який конференції з дитліту, що я відвідувала впродовж багатьох років, завжди йшлося про те, що перш, ніж шукати щось у заокеанні – погляньте у свій двір. От, власне, підтримка локальності в США та Великій Британії – це свідомий must. Нам, в Україні, треба активно запозичувати оце поняття свідомої поваги до нашої локальности. І всіляко підтримувати українських творців і виробників. Ця книжка «Хто творить Різдво» особлива тим, що для неї писали кращі українські автори про українських творців Різдва і про відчуття святковості по-українськи.І від цього відчуття в мене, сказати словами видатного Івана Малковича, в серці – коляда. Думаю, що коли читачі читатимуть книжку, то їм теж буде так святково, як мені".