15 травня Україна вшановує жертв влаштованих Сталіним репресій

Про це розповідає Український інститут національної пам'яті.

Після поразки Української Народної Республіки (УНР) у війні з Радянською Росією й встановлення на українських теренах окупаційного комуністичного режим розгорнулися широкі репресії, пік яких перед початком і в перші роки Другої світової війни прийшовся на 1932-1933 (Великий голод) та на 1937-1938 (Великий терор) роки.

Те ж саме спіткало населення колишньої Західноукраїнської народної республіки (ЗУНР), куди окупанти прийшли 1939 року.

По усій Україні за панування радянського диктатора Йосипа Сталіна було облаштовано таємні місця масових поховань жертв масового терору.

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В українській столиці таким місцем підрозділи НКВС обрали ліс Биківня, що між Києвом та Броварами.

"За різними даними, у Биківні в 1937-1941 роках було захоронено від 20 до 100 тисяч безневинно розстріляних жертв комуністичного терору. Кілька років сюди практично щоночі звозили тіла жертв НКВС, замордованих у кількох київських катівнях. Серед них – письменники Михайль Семенко, Майк Йогансен, Вероніка Черняхівська, художники Михайло Бойчук, Микола Касперович, академіки Федір Козубовський, Петро Супруненко, митрополит УАПЦ Василь Липківський та десятки тисяч інших безневинних жертв", – зазначає УІНП.

Але це не єдина “таємна спецділянка”, по всій Україні розкидані місця масових поховань людей, позбавлених свободи, гідності, майна, замордованих та безвинно страчених: П’ятихатки у Харкові, Рутченкове поле у Донецьку, Дем’янів лаз на Прикарпатті, Суча балка на Луганщині, урочище Триби на Полтавщині, Халявин біля Чернігова. Такі ж братські могили є й у Вінниці, Умані, Житомирі, Бердичеві, Львові, Запоріжжі, Одесі та багатьох інших містах.

"Про ці та інші злочини радянського тоталітарного режиму треба пам’ятати завжди. Жива пам’ять дає наснагу боротися, щоб радянський режим був засуджений усім світом на рівні з нацизмом. Боротися за світ без тоталітаризму", - наголошує Українській інститут нацпам'яті.

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